للراغبين للسفر إلى الكويت.. 4 اشتراطات جديدة أعلنتها السفارة السعودية

نشرت السفارة السعودية على الأراضي الكويتية، بيان رسمي تقوم من خلاله، بالكشف عن الاشتراطات الجديدة التي يجب على المواطنين السعوديين الالتزام بها، في حال الرغبة في السفر لدولة الكويت، وبدأت السفارة بيانها بالحديث عن رغبتها في توضيح الشروط التي يجب على المواطنين السعوديين من الراغبين في زيارة الكويت الالتزام بها، موضحة أن هذه الشروط مطبقة على جميع القادمين من مختلف المنافذ “الجوية أو البرية”، وتتعلق الاشتراطات بما تقوم الدولة بتطبيقه للوقاية من أزمة كورونا.

اشتراطات سفر السعوديين للكويت

كشفت السفارة السعودية بدولة الكويت، عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة التي كشفت عنها دولة الكويت، والتي يجب على جميع المواطنين السعوديين من الراغبين في زيارة الكويت عن طريق المنافذ “البرية أو الجوية”، الالتزام بها، وجاءت الاشتراطات التي أعلنت عنها السفارة تشمل الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للسفر من المحصنين بإحدى لقاحات كورونا المعتمدة بدولة الكويت، وفي حال كانت الفترة التي مرت منذ حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح 9 شهور أو أكثر، فيجب أن يحصل في تلك الحالة على جرعة تنشيطية، ويستثنى من هذا القرار، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ال12 سنة.

يجب أن يكون من بين أوراق السفر المقدمة، شهادة تحليل PCR، يتم استخراجها قبل موعد السفر بنحو 72 ساعة على الأكثر، بالنسبة للمسافرين ممن تبدأ أعمارهم من 6 سنوات، ويجب أن يقوم المسافر بتحميل تطبيق المتابعة “مناعة – شلونك”، والتسجيل فيه والالتزام بالحجر الصحي المفروض من الدولة لمدة 10 أيام، تبدأ من وصوله للدولة، ويمكن انهاء فترة الحجر قبل مرور ال10 أيام، في حال أجرى المتقدم فحص الpcr بعد 72 ساعة من وصوله للكويت.

لا تسمح السلطات بدولة الكويت، لمن لم ينهوا فترة الحجر الالزامي “72 ساعة”، بالخروج من المنزل أو مغادرة الدولة، كما يجب الخضوع لتحليل pcr بعد انتهاء المدة وتكون نتيجته سلبية ليتمكن من الخروج، مع الأخذ في الاعتبار أن مخالفة الإجراءات المعلنة من قبل المقيمين بالدولة والقادمين إليها ستؤدي إلى خضوع المخالف للمساءلة القانونية.

وأكدت السفارة في نهاية البيان الذي قامت بنشره، أن الإجراءات المعلنة من الكويت قابلة للتغيير في أي وقت بحسب آخر المستجدات.