نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان المستحقين لصرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الأولى صندوق الموارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإرسال الرسائل النصية إلى الدفعة الأولى من المستحقين لمعاش الضمان الإجتماعي المطور الجديدة وتم الإعلان عن أسماء المستحقين للضمان، وقد قامت الوزارة بفتح باب التقديم في شهر نوفمبر الماضي خلال عام 2021، وفقا لما ذكره بعض المستفيدين الذين أشاروا إلى تلقيهم أمس الموافق يوم الأربعاء رسائل نصية تفيد بأهليتهم لآستحقاق المعاش ويتم صرف المعاش في الشهر التالي من صدور قرار الطلب.

وتعمل الوزارة الموارد البشرية على توحيد تاريخ الصرف لمستحقين الضمان الاجتماعي الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج، حيث أن نظام الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام يستهدف الأسر ذوي الدخل المتوسط والأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي ومن خلال معاش الضمان يستفاد المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية المسمى العام له هدف.

الاستعلام عن مستحقين الضمان الاجتماعي المطور

وضحت وزارة التنمية البشرية ومنصة الضمان الاجتماعي أنه مستمر في مراجعة بيانات المتقدمين، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

النقر على علي أيقونة الاستعلامات.

اختيار خدمات الموقع.

كتابة رقم الحالة المدنية ورقم الضمان الاجتماعي.

سوف يظهر رمز التحقق قم بادخال رمز التحقق.

الضغط على استعلام ثم يظهر أمامك البيانات الخاصة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الخاص بك.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة ببعض التحديثات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي ، لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وتدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ قبول الطلبات من السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، إذ إن المنصتين سوف تعملان بالتوازي حتى 23 مايو 2022، وهو التاريخ الذي سوف يتم فيه إغلاق المنصة الحالية، كما سوف يتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستوفية الشروط، وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وقد صرحت المنصة أنها ستبدأ بدراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد في شهر ديسمبر من العام الماضي، على أن يتم إيداع أول معاش لهم خلال شهر يناير الجاري، كما يمكن للمستحقين تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الاعلان بقرار الوزارة، وسوف يتم النظر في الاعتراضات المقدمة وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.