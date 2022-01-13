100 ألف فورى خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي

100 ألف فورى خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى العميل للاستفادة من عروض تمويلية ميسرة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، وبإمتيازات عديدة يمكن الاستفادة منها ، كما يبحث العميل عن منتجات تمويلية بخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعده على تقسيط المبلغ المالي للتمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري.

100 ألف فورى خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب

عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر واحد من أهم العروض التمويلية الميسرة والمتميزة التي تقدمها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، كما أتاحت شركة التيسير للتمويل للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء بالمملكة.

مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة التيسير للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل شركة التيسير متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. قرض شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر الشركة للعملاء مدة سداد مرنة وميسرة يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، والتي تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل. تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب. تتيح شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التسوية المبكرة لمبلغ التمويل في أي وقت. موافقة سريعة وفورية من شركة التيسير للتمويل علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل

يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير للتمويل ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، حيث يمكن للعميل الدخول علي رابط تمويل شركة التيسير ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، من خلال زيارة فرع شركة التيسير للتمويل المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد