تجديد صلاحية استمارة السيارة إلكترونيًا بمنصة أبشر

تجديد صلاحية استمارة السيارة، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني ومواطنات ومقيمي المملكة العربية السعودية عن طريقة تجديد الاستمارة الخاصة بالسيارة الشخصية، حيث توفر منصة أبشر الإلكترونية والتي تتبع لوزارة الداخلية بالسعودية، هذه الخدمة وذلك لجميع مالكي السيارات بجميع مدن المملكة المتعددة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومن بين الخدمات التي تقدمها منصة أبشر خدمة تجديد رخصة السير وهي استمارة السيارة، علي أن يتم التجديد بشكل إلكتروني من خلال المنصة، حيث يقوم صاحب السيارة بالدخول الي موقع أبشر إلكترونياً واتباع جميع الخطوات التي تخص التجديد بعد توافر جميع الشروط التي تطلبها المنصة وسداد رسوم التجديد، وسوف نوضح لكم طريقة تجديد صلاحية استمارة السيارة.

تجديد صلاحية استمارة السيارة

وفرت وزارة الداخلية السعودية خدمة تجديد استمارة السيارة من خلال خدمات منصة أبشر تسهيلاً علي جميع المواطنين وتوفير الوقت والجهد للجميع، ويمكن من خلال الجوال أو أي حاسوب الي القيام بتجديد الاستمارة، علي أن يتم التجديد بهذه الخطوات:

يجب الولوج الي منصة أبشر من خلال الضغط علي الرابط الآتي: تسجيل دخول أبشر.

يتم اختيار الدخول من خلال أبشر أفراد.

يتم تسجيل الدخول الي الحساب باستخدام اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

يجب أن يتم إدراج رمز التحقق الذي يتم إرساله الي الجوال من خلال رسالة نصية.

ثم اختيار الدخول علي قائمة الخدمات ثم القيام بتحديد المرور.

اختيار الضغط علي تبويب “المركبات”.

اختيار النقر علي “خدمة تجديد رخصة السير”.

سوف يتم عرض جميع السيارات التي تعد مملوكة الي المستخدم في حالة وجود أكثر من سيارة.

يجب أن يتم تحديد السيارة المطلوب لها تجديد رخصة السير.

النقر على تبويب “تجديد استمارة المركبة”.

يتطلب من المستخدم أن يقوم بالموافقة على شروط وأحكام التجديد.

يجب القيام باختيار تجديد الاستمارة، ثم الضغط علي تأكيد الطلب.

القيام بسداد الرسوم المحددة من أجل التجديد.

ثم الضغط علي تأكيد الدفع.

وبعدها يستطيع صاحب السيارة البدء باستخدام الاستمارة الجديدة.

رسوم تجديد استمارة المركبات