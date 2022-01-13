50,000 ريال تمويل كاش ميسر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة إمكان

تمويل كاش ميسر من أفضل المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل داخل أراضي السعودية ويصل التمويل النقدي إلى خمسون ألف ريال بشروط وضوابط ميسرة حيث يحتاج هذا التمويل العديد من الشروط ومنها أن يكون المتقدم غير متعثر عبر تقرير سمة السعودي كما يحتاج التمويل فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في حالة إذا كان العميل يعمل في أحد القطاعات الخاصة بالمملكة ويمنح التمويل بالعديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل الميسر بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى أربعة وعشرون شهراً بموافقة فورية من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على التمويل بالشركة

يحتاج تمويل شركة إمكان الميسر لجميع العملاء الحاصلين على الجنسية السعودية ويمتلكون دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال سعودي إذا كانوا من عملاء مصرف الراجحي مع توفير أيضًا كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل الآن:

تشترط شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يمتلك دخل شهري ثابت يبدأ من 2000 ريال بشرط أن يكون المتقدم من عملاء مصرف الراجحي عكس ذلك يطلب منه دخل شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان.

تطلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة توفير تقرير سمة السعودي مع إحضار سجل ائتماني مناسب لكل عميل متقدم للتمويل الميسر النقدي.

يبدأ التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان من عمر 25 حتى 60 عام فقط لا غير.

كافة مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة