نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب وفاة الفنان علي الهويريني تُشعل تويتر.. نجله يكشف تفاصيل تشييع الجثمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو الفنان علي الهويريني

نظرا لانتشار الخبر على نطاق واسع، فقد بحث البعض عن من هو الفنان علي الهويريني، حيث جمع الفنان علي الهويريني بين التمثيل والإخراج والشعر، فكان رحمه الله أول سعودي حاصل على شهادة الإخراج السينمائي من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.