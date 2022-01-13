نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الزيارة العائلية للمملكة برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الزيارة العائلية، تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الراحة والرفاهية لجميع رعاياها والمقيمين فيها، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة في كثير من الهيئات داخل المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات المقدمة خدمة طلب الزيارة العائلية، وتقوم وزارة الداخلية في المملكة بتقديم هذه الخدمة للمقيمين في المملكة بغرض استقدام عائلاتهم للفترة المحددة للزيارة، كما أن أنها تساعد المواطنين السعودين في الحصول على زيارة عائلية لأسرهم غير السعودية، ويكون ذلك في حالة الزواج من الأجانب الذين لا يحملون إقامات في المملكة، وقد قدمت الحكومة السعودية من خلال المنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية السماح لكل من المواطن والمقيم أن يقدم طلب زيارة عائلية، كما يمكن التعرف علي الجوزات السعودية توضح شروط الزيارة العائلية 2022 و رسوم الزيارة العائلية.

استعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع التأشيرات الإلكترونية. ثم بعد النقر على خيار الاستعلام عن حالة الطلب. علي المستعلم القيام بكتابة رقم الطلب. ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة أو رقم سجل الحاسب الخاص، بالمنظمات والجهات الحكومية. كتابة الرمز المرئي على الصورة المكون من سته أرقام. وأخيرا قم بالضغط على أيقونة استعلم.

طريقة تقديم طلب زيارة عائلية للمملكة السعودية

هناك مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها كل من المواطن والمقيم لتقديم على طلب زيارة لعائلته، ومن ضمن هذة الخطوات :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلي منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية . قم بالنقر علي كلمة كلمة ” أفراد ” . يجب أن يقوم المتقدم بالضغط علي ” طلب زيارة عائلية ” . أن يقرأ المتقدم الشروط والأحكام بشكل جيد ثم بعد ذلك قم بالموافقة علي التعهد . عليك كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح . أن يقوم المتقدم بإدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية الخاصة به . قم بالنقر على علي كلمة “التالي ” بعد أدخال تاريخ انتهاء الإقامة أو الهوية الوطنية . قم أولا بكتابة بيانات الطلب ومن ثم اكتب بيانات الزائرين . انقر علي أيقونة “حفظ” بعد مراجعة البيانات جيدا . عليك بالدخول إلى النفاذ الوطني وكتابة كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلي الهاتف . وأخيرا قم بالنقر على كلمة متابعة ثم قم بطباعة الطلب .

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر موقع أبشر الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر السعودي. ثم الدخول إلى أبشر أفراد. تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل. ثم النقر على أيقونة استعلامات إلكترونية. النقر على أيقونة خدمات الجوازات من أعلى الصفحة. ثم اختيار خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعود برقم الإقامة. إدخال كافة البيانات المطلوبة ومن بينها رقم الإقامة. ثم سيتم ظهور كافة التفاصيل حول تأشيرة الخروج والعودة

شروط الحصول على زيارة عائلية للمملكة

إذا كنت تريد التقديم علي طلب زيارة عائلية للملكة العربية السعودية، هناك عدة شروط وضعتها وزارة الخارجية السعودية للحصول علي الزيارة العائلية وهى كالتالي :

يجب أن تكون الزيارة سارية وممتدة بما لا يقل عن مدة ثلاثة شهور .

أن يقدم المتقدم جواز سفره بمدة 6 أشهر على الأقل .

عليك بتقديم صورة من المؤهل وما يعادلها من الشهادات التعلمية الخاصة بك .

يجب على المتقدم تقديم بيان مفصل لراتبه .

أن يكون المتقدم للحصول على الزيارة مقيم وليس مرافق .

يقدم طلب الزيارة للوالدين والأبناء والزوجة والزوج و هم من أقارب الدرجة الأولي .

يجب تقديم شهادة ميلاد الأبناء وثيقة زواج الأب والأم في حالة التقديم لطلب زيارة للأبناء، ولا يزيد عمر الأبناء عن 18 عام .

لا يتم الموافقة علي طلب الزيارة في مواسم الحج والعمرة .

خطوات تعديل طلب تأشيرة زيارة عائلية للمملكة

يستطيع المتقدم لطلب تأشيرة زيارة عائلية تعديل الطلب وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية واتباع الخطوات التالية :

أن يقوم المتقدم بالدخول الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية . قم بالضغط على تسجيل الدخول و اكتب اسمك وكلمة مرورك . سوف يظهر لك صفحة بها الطلبات التى قمت بتقديمها . قم باختيار الطلب الذي ترغب في تعديله وانقر علي كلمة تعديل . سوف يفتح لك صفحة بها كل بياناتك كاسمك ورقم هويتك وصورتها ومكان الميلاد . قم بتعديل البيانات التى تريد أن تعدلها، ثم اضغط علي أيقونة تعديل .

أسعار تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية

تعتبر رسوم الزيارة لأول مرة في المملكة العربية السعودية احد الموارد الاقتصادية للمملكة، وبارتفاع الرسوم تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لنهوض بدولة السعودية، ويكون ذلك بما يتماشى مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمملكة روية 2030 .

ويتوقف رسوم الزيارة علي حسب المدة التى يقضيها في المملكة، وفيما يلي الرسوم الواجب دفعها عن كل مدة وهى :

مصاريف الزيارة عندما يكون مدتها أسبوعين تكون رسومها عبارة عن 300 ريال سعودي . عندما تكون الزيارة لمدة 30أو90 يوم يلزم دفع رسوم 2000 ريال سعودي . مصاريف الزيار ة العائلية لمدة 6 أشهر تكون الرسوم3000 ريال سعودي لكل تأشيرة . مصاريف الزيارة العائلية لمدة عام تكون 5000 ريال سعودي . الزيارة العائلية لمدة عامين يكون رسومها عبارة عن 8000 ريال سعودي .

وأخيرا نكون قد أوضحنا ما تسعي له حكومة المملكة في تقديم الخدمات بشكل إلكتروني سهل وميسر على كل من المواطن والمقيم، بما ينتج عنه من توفير الوقت والجهد .