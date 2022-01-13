نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلية الالتحاق بالمقررات في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443، والتي سعى إليها مرارًا وتكرارًا العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية، بعد الإعلان الرسمي من الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب التسجيل لطلبة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني عام 1443 هـ، من أهم تلك الجامعات التي تستخدم التعلم الإلكتروني.

مواعيد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443

أشارت الإدارة العامة للجامعة السعودية للإلكترونيات إلى أن التسجيل سيبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا حيث ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بالدورة في الجامعة السعودية الإلكترونية في ذلك الوقت وتنتهي الساعة الحادية عشرة مساء يوم 15 يناير 2022، وأشار إلى أن الطلاب الجامعيين فقط الذين أكملوا إجراءات السنة الأولى المشتركة يمكنهم التسجيل في هذه الدورات.

طريقة التسجيل في الجامعة الإلكترونية 1443

كما أكدت الإدارة العامة لهذه الجامعة، يتم التسجيل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ويتم ذلك باتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية (seu.edu.sa).

في حال فتح التسجيل يجب عليك اختيار درجة البكالوريوس.

يجب إدخال جميع التفاصيل المطلوبة ، كما ستقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونيًا، وقد أكدت الجامعة أنها قد تتطلب مطابقة الأوراق المقدمة من خلال الشركات التابعة للطلاب.

ثم تقوم بالإرسال والدفع باستخدام طرق الدفع المتاحة على الموقع.

بلاك بورد الجامعة السعودية الإلكترونية

قررت إدارة الجامعة مؤخرًا تطبيق نظام بلاك بورد Blackboard الخاص بالجامعة السعودية الإلكترونية، لأن هذا النظام يتيح آليات التحول الرقمي وتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب المقبولين في هذه الجامعة، والغرض الأساسي من هذا النظام هو رفع مستوى المنافسة مع الجامعات السعودية الأخرى، حيث تم تبسيط إجراءات الالتحاق بالجامعة من أجل جذب عدد كبير من الطلاب في جميع الكليات والتخصصات المتاحة، وبالتالي تحقيق التكامل والمدخلات ورفع مستوى قطاع التعليم.

طريقة سداد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

تعتبر هذه من أهم مراحل التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية، لأنه بعد انتهاء الطالب من إجراءات التسجيل وقبول الطلب له يتوجب عليه دفع الرسوم المطلوبة من خلال الجامعة ، ويجب أن يتم ذلك أثناء السداد المعلن عنه تلغى الرسوم للجامعة طلب التسجيل إلكترونيًا ، وتضيف الجامعة قيمة مضافة إلى مجموع الرسوم بمبلغ 15٪.

موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443

صدر الإعلان الرسمي من الجامعة السعودية الإلكترونية عن إمكانية التسجيل للدراسات الجامعية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1443 هـ بتاريخ 9 يناير 2022 الساعة 11:00 صباحاً، على أن تنتهي مهلة التسجيل يوم السبت الثاني عشر من العام الجاري شهر جمادى الثانية 1443 هـ الموافق 15 يناير 2022 م بالضبط الساعة 11:00 مساءً.

وهكذا تعرفنا بالتفصيل على آلية التسجيل في الدورة في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443، وهناك العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن هذه الخطوات في ضوء اقتراب موعد الفصل الدراسي الثاني لعام 1443، كما كشفنا لكم تاريخ التسجيل كما أكدته إدارة الجامعة.