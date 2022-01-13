راتب الضمان الاجتماعي المطور وحالات وقف المعاش في النظام الجديد

راتب الضمان الاجتماعي المطور هو أمر يرغب بمعرفته العديد من المواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وخاصةً بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد نظام جديد وتحديث علي البرامج، وذلك بعد الموافقة علي تلك التحديثات من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ضمن خطة الإصلاح التشريعي لتحقيق رؤية أهداف المملكة 2030، والنظام الجديد يهدف إلي صرف مبلغ مالي كدعم للمواطنين المستفيدين من البرنامج للعمل علي تحسين المستوي المعيشي للأسر ذوي الدخل المنخفض وتوفير الاحتياجات الرئيسية داخل كل منزل وخاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها جميع دول العالم بسبب تداعيات انتشار الفيروسات الحديثة التي أثرت علي جميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها.

راتب الضمان الاجتماعي المطور

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان المطور، قد أشارت وكالة الضمان الاجتماعي المطور التابعة لوزارة الموارد البشرية إلي أن عملية الصرف للدعم المالي الشهري تتم وفقاً للنظام المتعارف عليه في الضمان في حالة عدم وجود أي مخالفات وهي كالتالي:

يتم صرف راتب للفرد الواحد مبلغ مالي قدره : 1100 ريال سعودي.

راتب الأسرة المكونة من فردين يصرف مبلغ قدره : 1285 ريال سعودي.

يتم صرف راتب الأسرة المكونة من ثلاث أفراد مبلغ مالي قدره : 1570 ريال سعودي.

راتب الآسرة المكون من اربع أفراد يصل إلي: 1855 ريال سعودي.

يتم صرف راتب الأسرة المكونة من خمس أشخاص بمبلغ قدره : 2140 ريال سعودي.

راتب الأسرة المكونة من ست أفراد مبلغ مالي قدره : 2420 ريال سعودي.

يتم صرف راتب للآسرة المكونة من سبع أفراد مبلغ قدره: 2710 ريال سعودي.

راتب الأسرة المكونة من 8 أفراد : 3000 ريال سعودي.

راتب الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

تحصل المطلقة علي مبلغ 1000 ريال سعودي.

تحصل علي بدلات وبدل سلع غذائية تصل الي 85 ريال سعودي.

بدل دعم كهرباء من 70 حتي 80 ريال سعودي..

حالات وقف المعاش في النظام الاجتماعي المطور