نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الخطوط السعودية الموحد للحجز أو إلغاء الرحلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الخطوط السعودية الموحد لحجز أو إلغاء الرحلة أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين الذين يريدون حجز رحلات من شركة الطيران السعودي، ويمكن للعملاء التواصل مع الشركة للإجابة عن العديد من الأسئلة التي تشغل بالهم وسيتم الرد عن كل الاستفسارات من خلال أرقام الشركة، وسوف نتناول فى هذا المقال معلومات مختلفة عن شركة الجوية السعودية والخدمات التي تقدمها لعملائها وكيفية التواصل معها عن طريق أرقام الهاتف او الواتس اب.

نبذة عن الشركة الجوية السعودية

تم إنشاء الشركة الجويه السعوديه في 27 مايو عام 1945 وهي من أشهر شركات الطيران في المملكة العربية السعودية ولها خدمات متعددة العملاء وتقدم رحلات داخليه وخارجيه مختلفة كما تستطيع من خلالها نقل الأمتعة بكفاءة بسرعه

رقم الخطوط السعوديه للاستفسار والتواصل

تم انشاء رقم الخطوط السعوديه موحد تستطيع من خلاله التواصل في اي وقت للاستفسار عن اي شيء بسهوله عبر هذا الرقم 920022222، ممكن دول عملاء من خلال الرقم حجز الرحله او يستطيع العميد التواصل على رقم الواتساب وهو 0540000005 للتواصل من خلاله والاستفسار عن اي شيء وبالنسبة إلغاء رحلات يتم ذلك عبر رقم 920022222 وبالنسبه للحجز هناك رقم واحد يستطيع العميل الاتصال عليه وهو 920030000.

خطوات تعديل حجز الخطوط السعودية عن طريق النت

يمكن للمواطنين تعديل الحجز من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهذه الشركة عبر عدة خطوات بسيطة حيث:

بداية يجب زيارة الموقع الرسمي للخطوط السعودية ثم يقوم المواطن بالضغط على إدارة الحجوزات.

بعدها يحدث البحث ويملئ التفاصيل التي يرغبها ويضغط على عرض الحجز.

يقوم بالنقر فوق تغيير الرحلات والرقم ويقوم باستكمال التوثيق وإجراء التعديل وحفظه ودفع الرسوم المطلوبة، وبهذا يكون قد قام بتعديل الحجز ببساطة.

الاستعلام عن رحلات الخطوط السعودية

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن رحلات الطيران والخطوط الجوية في السعودية يجب زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك حيث:

بعدها زيارة الصفحة المخصصة بإدارة الحجوزات وتحديد طريقة التعديل التي تريدها سواء كانت من خلال الحصول على تذاكر أو رقم حجزالتذاكر.

بعدها قم بكتابة رقم التذكرة أو الحجز وكذلك اسم العائلة واضغط على استعراض الحجز وعرض تفاصيل رحلة الطيران المطلوبة.

رقم الخطوط السعودية مصر

أكدت شركة الخطوط الجوية في المملكة أن العملاء يستطيعون التواصل مع الشركة من جميع أنحاء العالم وبالنسبة لخدمة العملاء الخاصة بمصر يرجى الاتصال على هذا الرقم 19898.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة برقم الخطوط السعودية الموحد للحجز أو إلغاء الرحلة كما ذكرنا الرقم الخاص بمصر وكيفية الاستعلام عن الرحلات عبر الموقع الالكتروني والخطوات الخاصة بتعديل الحجز بسهولة وبساطة.