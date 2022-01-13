تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور إعلان أسماء المستحقين المقبولين

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عمر شويل - جدة تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن البدا في عملية إرسال رسائل نصية للمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الأولى بعد ان تم فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد في شهر نوفمبر 2021، حيث اكد العديد من المسجلين الجديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور انهم تلقوا يوم الأربعاء 12 يناير 2022 رسائل نصية تؤكد أهليتهم للراتب الضمان المطور، كما تم تحديد موعد صرف معاش الضمان المطور للمستفيدين الجدد في الشهر التالي من موعد صدور قرار الطلب، يذكر ان وزارة الموارد البشرية وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أعلنت عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور من اجل تقديم الدعم المادي لكافة الأسر والأفراد الأكثر احتياجا لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مواطني المملكة ومساعدتهم عبر التأهيل والتدريب لكي يتحول الفرد السعودي من الاستهلاك الى الإنتاج، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على موعد الضمان الاجتماعي 1443.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت في وقت سابق وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تحديث نظام الضمان الاجتماعي وبدا عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية https://sbis.hrsd.gov.sa/ بدا من يوم السبت 20 نوفمبر 2021 على ان تنتهي فترة التسجيل في الثالث والعشرون من شهر مايو 2022 وهو موعد اغلاق منصة الضمان الاجتماعي الجديد، على ان يتم اعلان أسماء المستحقين للدعم تدريجيا وتحديد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور.

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت بانها بدأت في دراسة استحقاق الدعم للمسجلين الجدد في شهر ديسمبر 2021، ومن المرجح ان تتم عملية إيداع المعاش في شهر يناير 2022، ويستطيع كل مستحق للدعم تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثون يوما من موعد إبلاغه بالقرار، على ان يتم دراسة طلب الاعتراض حسب اللوائح وقوانين لجنة الموارد البشرية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

بعد ان تم الاعلان عن تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور. وضعت وزارة الموارد البشرية السعودية العديد من شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور والتي جاءت كالآتي:

يجب على مستحق الدعم أن يكون سعودي الجنسية ومقيم فيها إقامة دائمة. ويستثنى من شرط الجنسية كل امرأة غير سعودية متزوجة من رجل سعودي. كذلك كل مطلقة او أرملة ليست سعودية ولها أولاد يحملون الجنسية السعودية. واولاد الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج أجنبي. والأفراد المعاقين واليتامى والنساء الارامل اللواتي حصلنا على بطاقات تنقل. لا يمكن لكل مواطن مقيم افي أحد الدور أو المراكز الإيوائية. التي ترعاها الدولة ان يحصل على معاش الضمان الاجتماعي المطور. الدخل المحتسب للفرد المستقل أو العائلة يجب ان يقل عن الحد الأدنى المحتسب وهو 1100 ريال لمعيل العائلة. وخمسة مئة وخمسون ريالا سعودي لكل فرد في الأسرة. عم امتلاك أية أصول مالية ذات قيمة عالية. من الواجب استيفاء شروط ومتطلبات وزارة الموارد البشرية السعودية الخاصة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأولاد، مع الالتزام بكافة ببرامج التدريب والتأهيل والتوظيف لكل أفراد الأسرة الذين لديهم القدرة على العمل. لكل رب أسرة أكثر من عائلة فتعتبر كل عائلة مستقلة مستحقة راتب الضمان الاجتماعي مستقلا عن باقي الأسر.

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

يمن لكافة الأسر المحتاجة للدعم المادي التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443 بكل سهولة وبشكل الكتروني من خلال اتباع كافة الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل ودقيق وجاءت خطوات التسجيل كالآتي:

الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ثم تسجيل حساب جديد بالنقر على مربع “تسجيل جديد”

لكل فرد لديه حساب قديم يدخل مباشرة بوضع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

بمجرد الخول على الصفحة الرئيسية ننقر مباشرة على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم النقر على حماية المعاشات

بعدها يجب كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في التسجيل ومن بينها رقم الهوية الوطنية، تاريخ ومكان ميلاده، رقم الهاتف الخاص به.

ثم تدوين رمز التحقق المدرجة في الصورة.

الضغط على الإقرار والموافقة على الشروط والأحكام.

رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة من المسجل

وأخيرا يجب الضغط على مربع إرسال الطلب.

الة هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وما هي شروط الاستحقاق معاش الضمان بعد ان أعلنت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن أسماء المقبولين في المعاش الضماني وتاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور