قسط بدون فوائد.. كيفية تقسيط جوال آيفون 13 برو ماكس من زين السعودية عبر الراجحي 2022

يرغب كثير من المواطنين والمقيمين بالسعودية، في شراء iphone 13 pro max، لكن سعره المرتفع يحول دون ذلك، فيما يُمكن تقسيط آيفون 13 برو ماكس من زين عن طريق مصرف الراجحي دون دفع رسوم، وفي الوقت نفسه سيجري احتساب النقاط لأي عملية شراء تتم على بطاقة الائتمان ليستفيد منها العميل فيما بعد، لكن الحد الأقصى لخطط التقسيط لكل بطاقة هو 4 خطط تقسيط نشطة فقط.

تقسيط آيفون 13 برو ماكس من زين عن طريق الراجحي

ويمكن لأي مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية، الاستفادة من خدمة تقسيط آيفون 13 برو ماكس من زين عن طريق الراجحي، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع زين واختيار الجوال المراد تقسيطه. استخدم أي من بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية لدى متاجر زين أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة بحد أدنى 1000 ريال سعودي. تحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 6 أو 12 شهرًا. يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2022. للتحويل لنظام القسط ما عليك فعله سوى الاتصال على 920003344 وذلك قبل إصدار كشف الحساب الشهري ثم تقوم بطلب تحويل معاملاتك إلى البرنامج الخاص بالتقسيط وهو تساهيل.

شروط تقسيط iphone 13 pro max من زين عبر الراجحي

ويمكن شروط شراء جوال iphone 13 pro max بالتقسيط من زين عبر الراجحي، وفق هذه الشروط:

على العميل طلب تحويل عملية الشراء إلى تقسيط عبر الهاتف المصرفي أو أي وسيلة أخرى يحددها المصرف.

يضاف القسط الشهري المتعلق بخطة التقسيط إلى الأقساط المستحقة القائمة على البطاقة.

في حال عدم التزام العميل بسداد القسط الشهري بالتاريخ المحدد للسداد، سيجري التعامل مع العملية كعملية بطاقة المرابحة العادية أي باحتساب 1% للشهر.

يمكن تحويل العمليات إلى التقسيط.

الحد الأدنى لطلب التقسيط ألف ريال سعودي لكل عملية شراء.

عمليات السحب النقدي لا تخضع لخطط التقسيط.

مصرف الراجحي ليس له دخل في حالة أي نزاع يقع مع التاجر فيما يتعلق بشراء أو توفير أي سلع أو خدمات.

يحتفظ مصرف الراجحي بالحق – دون أي مسؤولية- في إلغاء برنامج خيار التقسيط أو تعليقه في أي وقت.

في حالة تجديد بطاقة الائتمان، ستُحول جميع المعاملات التي أُجريت ببطاقة الائتمان القديمة إلى بطاقة الائتمان الجديدة ومنها خطط التقسيط.

يمكن للعميل في وقت مبكر طلب تسوية خطة أو خطط التقسيط في أي وقت خلال فترة التقسيط.

لمصرف الراجحي الحق في رفض أي طلب للتقسيط دون إبداء أسباب.

التاجر هو المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات أو عن أي عيب أو ضرر.

يحتفظ مصرف الراجحي بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام.

رقم الراجحي للرد على الاستفسارات

خصص الراجحي رقمين للرد على كافة استفسارات العملاء، سواء الحاليين أو الجُدد وذلك من خلال الاتصال هاتفياً على +966-92000-3344 للعملاء الحاليين، أو على الرقم 8001241222 للعملاء الجدد، كما يُتيح الراجحي التقسيط أيضاً من stc، واكسترا السعودية، وغيرها من المتاجر المشهورة في المملكة العربية السعودية.