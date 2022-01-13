نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تسجيل الدعم السكني 1443 وشروط استحقاق الدعم وموعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدعم السكني 1443 من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك نظراً لتطلع الكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الدعم، ويقدم برنامج سكني بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الدعم للأسر التي تنطبق عليها الشروط، وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومن أهم مقومات الحياة الكريمة سكن ملائم، تم إطلاق برنامج سكني في عام 2017 بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وقد أنجز البرنامج العديد من المشاريع الهامة للمواطن السعودي، ففي عام 2017 فقط تم تخصيص 280 ألف منتج سكني في مختلف مناطق المملكة، وتخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية للبناء عليها، وتم إصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية، هذا كله في عام واحد وما زال العطاء مستمر، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة ومكثفة عن رابط تسجيل دعم سكني 1443، وما هي شروط الاستحقاق وموعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر يناير 2022، وهذا ما سوف نستعرضه معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

رابط تسجيل الدعم السكني 1443

يتم التسجيل في برنامج سكني إلكترونياً بعد القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات كالتالي:-

في البداية يجب الدخول على رابط برنامج سكني الإلكتروني.

النقر على أيقونة مستخدم جديد وتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب.

سوف تصلك رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق قم بإدخال الرمز وبعدها النقر على أيقونة “تسجيل”.

شروط استحقاق الدعم السكني

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمة إقامة دائمة داخل المملكة. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام ويعاني من مرض مستعصي. المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة وغير قادر عن العمل بناءً على تقارير طبية تثبت ذلك. عدم الاستفادة من دعم سكني قبل ذلك. ألا تكون الأسرة عندها القدرة المالية التي تمكنها من تملك مسكن مناسب. تقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة والتي تحددها الوزارة. أن لا يكون أحد أفراد الأسرة مالك لمسكن مناسب في آخر خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب. عدم امتلاك أحد أفراد الأسرة لمسكن حكومي. أن يكون المتقدم للحصول على الدعم زوجاً أو أباً أو من يعول الأسرة ولو كانت المتقدمة امرأة تكون زوجة أو أم. إذا كانت المتقدمة للحصول على الدعم امرأة مطلقة أو أرملة يجب أن يمر على الطلاق أو الوفاة سنتين على الأقل. يحق للأخوة التقديم للحصول على الدعم إذا توفى والدهم أو من يعول الأسرة.

كيفية احتساب نقاط الدعم السكني

يتم احتساب نقاط الدعم السكني بناءً على عدد أفراد الأسرة بحد أقصى 20 نقطة وذلك حسب الجدول التالي:-