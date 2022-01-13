نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis hrsd gov sa رسائل نصية للدفعة الأولى لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 (موعد الصرف) في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 أخيرا وبعد طول انتظار بدأت الرسائل الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد تصل للمستحقين للدفعة الأولى، وموعد صرف معاش الضمان، فقد صرح مصدر مسؤول بدأت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث صرح بأن الوزارة بدأت بإرسال الرسائل النصية على هواتف المستفيدين والمستحقين لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك كدفعة أولى يتوالى بعدها باقي الدفعات، هذا وقد ترقب المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور لهذه الرسائل، ويُشار بأن باب التقديم والتسجيل تم فتحه في نوفمبر الماضي 2021، وبدأ وصول الرسائل النصية صباح يوم الأربعاء 12 يناير 2021 كما ذكر بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، وجاء في الرسالة النصية ما تفيد بأهليتهم واستحقاقهم لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد.

معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 موعد الصرف

وتجدر الإشارة إلى أن موعد صرف المعاش لخاص بالضمان الاجتماعي يكون في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، هذا وتسعى وزارة الموارد البشرية في سبيل تحديد موعد موحد لتوقيتات وتاريخ صرف ونزول وإيداع الضمان الاجتماعي تدريجياً، وذلك للمستفيدين والمستحقين الجدد وكذلك المستحقين والمستفيدين القدامى الذين قاموا بتحديث بيناتهم.

التسجيل في منظومة الدعم والحماية الاجتماعية

أما عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، هو نظام يشمل الأفراد والعوائل من مواطني المملكة، ويستهدف هذا النظام الفئات الأشد حاجة، كما يتم تنقية منظومة دعم الضمان من الفئات غير المُستحقة، وبذلك تتم العدالة الاجتماعية عبر منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي هدفها الأسمى هو تمكين المستفيدين من الدعم كم تحسين مستواهم المعيشي، وتحقيق الاستقلال المادي العادل الذي يتناسب مع حياة كريمة لتك الأسر.

كما يهدف الضمان الاجتماعي الجديد إلى تحول الأسر والأفراد من قائمة الاحتياج إلى القائمة الخاصة بالإنتاج، وذلك من خلال تأهيل وتنمية مهارات وقدرات هذه الأسر وأفرادها عن طريق التدريب، بعدها يتم تقديم فرص العمل التي تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم، وذلك بتعاون وثيق بين وزارة التنمية البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بمشاركة الجهات ذات الصلة.

شروط الاستحقاق والأهلية لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المُطور”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقاً عن 5 شروط لأهلية واستحقاق صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وتتلخص تلك الشروط السابق إعلانها في التالي:

أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية. المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

شرط الحد المانع وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ويجب أن ننوه إلى ما اشترطنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بخصوص دخل الأسرة والحد المانع من الاستفادة والاستحقاق وأهلية الضمان الاجتماعي الحديد، حيث كان شرط الحد المانع شرطاً مفصلياً، حيث تشترط الوزارة أن يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في الأسرة.

جدول الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان 1443 حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

موعد الإعلان عن نتائج استحقاق الأهلية موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 وحتى يوم 25 مايو 2022.

: 20 نوفمبر 2021 وحتى يوم 25 مايو 2022. الإعلان عن الأهلية تباعا وتدريجيا بداية من الأسبوع الأخير من ديسمبر 2021.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم في يناير 2022.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

شروط تكميلية لضمان استمرار الاستفادة من استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

يلتزم المستفيد باستيفاء متطلبات وزارة التنمية البشرية الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء.

الالتزام ببرامج التدريب وتنمية المهارات والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي

ألا يكون المستفيد مقيم في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاك عقارات أو أراضي أو أصول ذات قيمة عالية.

في حال كان للعائل المستفيد أكثر من أسرة، فسوف يتم حساب كل أسرة على أنها أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً.

استحقاق الأسرة للمعاش مستمر في حال كان أحد أفرادها يقيم بالخارج بغرض الدراسة أو خارج المدينة التي فيها الأسرة.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها ستبدأ دراسة ومراجعة الاستحقاق للمتقدمين الجدد، والذين تقدموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، وأكدت الوزارة على أنه سوف يتم صرف وإيداع أول معاش ضمان لهم خلال الشهر الحالي، كما نوهت الوزارة على أنه يمكن للمستفيد والمستحق لمعاش الضمان أن يتقدم باعتراض على قرار الاستحقاق، وذلك في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة، على أن يتم دراية ومراجعة تلك الاعتراضات المقدمة، وذلك وفق قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.