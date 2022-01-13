طريقة التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق الجديدة

طريقة التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي هي أحد أسهل الطرق التي تجعلك تحصل على الدعم السكني إلكترونيًا بدون الحاجة إلى زيارة ومراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين ولكن السعوديين فقط، فهم من يمكنهم الاشتراك في الدعم للحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، فيمكن الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي بسهولة، وسوف نوفر لكم طريقة التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي كما قدمنا تفاصيل الإسكان التنموي للمطلقات الجديد.

طريقة التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي

على من يرغب بالتسجيل في سكني وقد تأكد من أن جميع الضوابط والشروط متوفرة به فعليه أن يتبع خطوات التسجيل في سكني وهي كالتالي:

زيارة منصة سكني الإلكترونية (sakani.housing.sa).

النقر على خيار تسجيل جديد، ثم إدخال كافة بياناتك.

تتمثل أولى البيانات في رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

عقب ذلك وافق على الشروط حتى تحصل على كلمة مرور مؤقتة من خلال جوالك.

عند التأكد من صحة البيانات يتعين أن تقوم بإدخال البيانات المتبقية المطلوبة وهي عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة السر.

ثم قم بالنقر على تسجيل بعد الانتهاء، ومن هنا تبدأ مهمة الوزارة في التحقق من الأهلية، وعند التأكد ستحصل على الدعم السكني الذي قمت بالتقديم عليه.

شروط القبول في سكني للضمان الاجتماعي

أما عن الشروط العامة التي ينبغي أن تتوافر في جميع المواطنين المتقدمين للحصول على استحقاق الدعم فهي كالتالي:

الحصول على الجنسية السعودية وألا يكون هناك مصادر دخل شهري عالية سوى الضمان الاجتماعي.

الأعمار لا بد ألا تكون أقل من الخامسة والعشرين، وأن يكون المتقدم من السعوديين منشأ وجنسية.

عدم الحصول في وقت سابق على شقق سكنية أو فلل أو مخططات سكنية أو أي مشروعات تابعة للوزارة.

التقديم باسم عائل الأسرة سواء الزوج أو الزوجة المطلقة أو الأرملة أو التي هجرها زوجها أيضًا.

ينبغي أن يتم تسجيل الطلب إلكترونيًا وتقديم كل ما يؤكد صحة البيانات والمعلومات المدخلة كما ينبغي تقديم إثبات لمفردات الدخل لجميع الأسرة.