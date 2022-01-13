توفير ولا أروع.. تفاصيل أقوى عروض العودة للمدارس من بنده في السعودية 2022

أيام قليلة ويعود الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية للدراسة بعد إجازة امتدت 10 أيام، فيما يمكن للأسر الاستفادة من أقوى عروض العودة للمدارس من بنده في السعودية 2022م، والتي تتنوع بين السلع الغذائية والمشروبات التي يحتاج إليها الطلاب وجميع أفراد الأسرة، إذ تبدأ هذه العروض الجديدة من صباح يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل 18 يناير 2022م.

تفاصيل أقوى عروض العودة للمدارس من بنده في السعودية 2022

وننشر تفاصيل أقوى عروض العودة للمدارس من بنده في السعودية 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على سلع بجودة عالية وفي الوقت نفسه بأسعار مخفضة، على النحو التالي:

علبتان لحم تونا قطع فاتحة في زيت نبادي حدائق كاليفورنيا (170 جرامًا)، بسعر 6.95 ريال سعودي، بدلا من 13.90 ريال سعودي.

ست زجاجات مياة أروى، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من 19.90 ريال سعودي.

3+3 أكياس مكرونة رنا (400 جرام) بسعر 10.50 ريال سعودي، بدلا من 21 ريالا سعوديا.

1+1 جبنة كريم قابلة للدهن بطعم الشيدر، وجبنة كريم المراعي (500 جرام)، بسعر 17.95 ريال سعودي، بدلا من 35.90 ريال سعودي.

1+1 قهوة كلاسيكية سريعة التحضير نسكافيه (200 جرام)، بسعر 24.95 ريال سعودي، بدلا من 49.90 ريال.

برنامج إسهام من بنده لتوطين الأعمال

تسهم سلسلة بنده في السعودية في إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات، بهدف توطين الأعمال، وتطوير المواهب بالنسبة إذ أطلقت من أجل ذلك مبادرة إسهام التي توفّر فرصًا لتدريب الخريجين السعوديين، بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية والكفاءات والخبرات المطلوبة لدخول سوق العمل، فيما تتضمن مبادرة إسهام البرامج التالية:

القيادي، ويتيح للمواهب الشابة فرصة الوصول إلى المهارات القيادية والإدارية. والموسمي، ويعرض وظائف محتملة في قطاع البيع بالتجزئة، مع أوقات عمل تناسب الجميع وفرص لزيادة الدخل. الصيفي، ويوفر فرص تدريبية خلال العطلة الصيفية من العام الدراسي لأولئك الذين تجاوزت أعمارهم 17 عامًا. التعاوني، مفتوح للطلاب السعوديين الملتحقين بجامعات المملكة. المهني، ويوفر للمتدربين المعرفة العملية والمهارات التقنية للعمل الميداني في مجال عمليات البيع بالتجزئة.

طريقة التواصل مع خدمة عملاء panda

ووفرت بنده في السعودية، طرقًا للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء في الشركة، للاستفسار عن العروض الجديدة أو برامج التوظيف أو تقديم شكاوى، وذلك من خلال التالي: