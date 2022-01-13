قرض بدون وظيفة للشباب والنساء 250 ألف ريال بدون ضمان وتسديد أول قسط بعد عام

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي بدون وظيفة من اجل الشباب والنساء والأرامل والمطلقات داخل المملكة العربية السعودية، فقد يقدم بنك الراجحي جميع التمويلات المتنوعة بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات من اجل الحصول علي القرض بكل سهولة ويتميز بانه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد هذا التمويل بدون وظيفة من اهم التمويلات التي يقدمها الراجحي ويصل إلي 250 ألف ريال سعودي ويمكن السداد أول قسط بعد عام كاملة من اجل مساعدة الشباب العاطلين عن العمل في مشروع خاص بهم ليأتي لهم بالدخل في حياتهم وغيرها من احتياجاتهم الشخصية، لذلك نقدم لكم اهم الشروط للحصول علي القرض بدون وظيفة من بنك الراجحي

أهم شروط للحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة من الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من اهم وأفخم البنوك المصرفية التي تقدم الخدمات التمويلية المتنوعة وتناسب جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم بنك الراجحي تمويل بدون وظيفة للمواطنين العاطلين عن العمل وأيضا النساء لبدء في مشاريع خاص بهم لتحسين مستوي المعيشة، فقد حدد بنك الراجحي عدد شروط يجب توافرها عند طلب القرض بدون وظيفة والشروط كالتالي:

يكون عمر المتقدم لطلب التمويل 21 عام حتي 60 عام ولا يزيد. يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية فقط. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وصورة من الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية للحصول علي التمويل. يصل التمويل إلي 250 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل 5 سنوات وتسديد أول قسط بعد عام لتسديد الأقساط.

كيفية التقديم طلب التمويل من بنك الراجحي السعودي

يقدم بنك الراجحي الخدمات التمويلية التي تساعد الرجال والنساء في كثير من الأمور في حياتهم، ويعد هذا البنك من البنوك المتميزة داخل المملكة ويقدم التمويلات الإسلامية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن التقديم من خلال الموقع الالكتروني الخاص ببنك الراجحي عبر شبكة الأنترنت، والخطوات كالتالي: