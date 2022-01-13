60 الف ريال تمويل الأسرة بدون كفيل لجميع المواطنين بالمملكة

تمويل الأسرة يصل الي 60 الف ريال سعودي بدون كفيل، يمكن لجميع المواطنين التقديم علي التمويل بشرط ان يكون موظفاً حيث أتاح البنك فرصة للعملاء المتقاعدين والنساء والشباب التقديم علي التمويل، ولاكن وضع البنك بعض الشروط والتي يلزم علي اي عميل يرغب في التقديم اتبعها من اجل ان يتم الموافقة علي التمويل، ومن خلال مقالنا سوف نوضح الشروط وطريقة التقديم علي التمويل الشخصي.

أحكام التمويل الشخصي المتاح ببنك التنمية الاجتماعية

تمويل الأسرة للجميع بشرط الا يقل عميل العميل إذا كان شاباً عن خمسة وعشرون عام الي حين عمر 55 عام. يشترط لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من الأسرة عند التقديم بالراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك. عمر الأبناء لا يقل عن 18 عام ولا يتعدي عن 40 عام عند طلب التمويل من بنك التسليف والادخار. لا يقل عمر السيدات عنى ثمانية عشر عام استثناء المتزوجة منهم. يشترط ان يكون رب الأسرة مواطن سعودي الجنسية وذلك من اجل اتمام الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي. لا بد من التزام تسديد الأقساط في المعاد المحدد التابع لبنك التسليف والادخار.

تمويل بنك التسليف والادخار ورابط التقديم علي التمويل الشخصي

من اكثر البنوك التي تشتهر بالمملكة العربية السعودية هو بنك التسليف والادخار السعودي، حيث انه قام سابقا بتقديم جميع المنتجات التمويلية المختلفة التي يبحث عنها الأشخاص الذين يهتمون بأخذ القروض، والتي يعتبر تمويل الأسرة المقدم من بنك التسليف والادخار السعودي من اهم التمويلات التي قدمت بالمملكة، حيث حدد البنك الفئات التي يمكنها اخذ التمويل الشخصي، والتي يمكن لجميع الرجال الحصول عليه بشرط ان يكون موظف بأحد القطاعات سواء الحكومية أو القطاعات الخاصة، كما ان البنك أتاح فرصة الحصول علي التمويل إذا كان العميل المتقدم متقاعد، وتمويل للنساء أيضا بشرط الا يقل عمرها عن 30 عام، أتاح البنك رابط التقديم علي التمويل إلكترونيا.