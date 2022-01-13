حافز الجديد تسجيل الدخول 1443 اهم شروط التقديم وموعد نزول الدعم

برنامج حافز الجديد تسجيل الدخول على خدمات طلب الدعم عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات، من الروابط التي يبحث عنها الكثير من الشباب السعودي لفئة الباحثين عن العمل من الخريجين والخريجات، أو العاطلين عن عمل، من أجل تقدم طلب الحصول على حافز، أو الاستعلام عن موعد نزول حافز الشهري حلال ما تبقى من شهور لعام 1443،وهو ما سنتعرف على خطوات وشورط التقديم التي نص عليها برنامج هدف.

رابط حافز الجديد تسجيل الدخول

قدم صندوق الموارد البشرية المعروف باسم هدف، برنامج حافز وهو احد البرامج الداعمة لكل شخص يبحث عن فرصة عمل في المملكة العربية السعودية، ويستهدف المواطنين والمواطنات، من اجل الحصول على وظيفة مناسبة توفر دخل مناسب للشاب الباحث عن العمل، مع تقديم مساعدات مالية طيلة فترة الاشتراك في البرنامج والمرتبة بعدد من الشروط التي يجب أن تتحقق للحصول على دعم حافز، وسنبدأ يشرك كيفية زيارة رابط حافز الجديد تسجيل الدخول وفتح الحساب والتقديم.

الدخول على بوابة طاقات البوابة الوطنية للعمل.

تسجيل الدخول، أو التسجيل لمستخدم جديد وهنا يجب تعبئة البيانات المطلوبة

سجل بيانات فتح الحساب قم التفعيل عبر رسالة على البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

تصفح الموقع واختيار احد البرامج وهنا الحديث عن برنامج حافز .

سجل بيانات الطلب وأرسله.

ارفع المستندات المطلوبة أن كان في هناك حالة لذلك.

شروط التقديم على حافز

نأتي للحديث عن أهم شروط التسجيل في حافز والتقديم على طلب الدعم المالي لحين الحصول على الوظيفة، حيث يجب استيفاء تلك الشروط حتى يتم قبول الدعم ونزول حافز في حساب الباحث أو العاطل عن العمل:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

السن لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون مقدم أو مقدمة الطلب من العاملين او الموظفين في الجهات الحكومية أو أي جهة عمل خاصة.

أن لا يكون لمقدم الطلب سجل تجاري.

ليس من الشروط ان يكون مت تقدم بطلب دعم حافز له دخل شهر ثابت.

أن يكون لدية القدرة على العمل

ألا يكون فصل من العمل بناء على رغبته.

التسجيل في برنامج حافز يكون تحت تصنيفين، البحث عن عمل، أو صعوبة الحصول على عمل ولكل منهم شرةط خاصة