نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالهوية والتحقق من المستحقات والمدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالهوية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها على الإنترنت، تلتزم الوكالة بتزويد المواطنين بالعديد من الخدمات الإلكترونية لبناء رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، وسنعرض من خلال هذا المقال التأمين الاجتماعي، والذي يمكنكم التحقق منه برقم الهوية.

الاستعلام عن التأمينات بالهوية

قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية للمعاشات أو الاشتراكات أو المدد التأمينية، وحجز موعد التأمينات، تعتبر خدمة إلكترونية تمكن المواطنين المستفيدين من الحصول على كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ، بما في ذلك خدمات مثل: نظام الاشتراك في التأمين، رقم التأمين، الاسم والاستحقاق المسجل بالتأمين، والعديد من الخدمات الأخرى، وتشمل قسمًا واسعًا من شعب المملكة ومن خلال هؤلاء دعونا نفهم كيف يبحث التأمين الاجتماعي عن رقم الهوية الوطنية.

كيفية التحقق من مدد الاشتراك في التأمينات

يمكنك التحقق من الضمان الاجتماعي الخاص بك من خلال رقم الهوية الخاص بك على موقع الضمان الاجتماعي. الخطوات المحددة هي كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة، إذا لم تكن قد سجلت من قبل ، يجب عليك إنشاء حساب جديد.

أدخل إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

انقر فوق زر الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية.

اختر خدمة الاستعلام عن استحقاقات التأمين أو المستحقات التأمينية أو الاشتراك في التامين.

سيتم نقلك إلى الصفحة لإدخال البيانات.

اكتب “رقم الهوية” في الحقل المخصص.

إضافة كافة البيانات المطلوبة من قبل النظام.

انقر فوق رمز الاستعلام.

أخيرًا ، سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة باستحقاق التأمين لرقم الهوية المدرج.

التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الاسم برقم الهوية

يمكن للمواطنين التحقق من رقم الهوية واسمهم من خلال موقع الضمان الاجتماعي الرسمي ، والخطوات المحددة هي كما يلي:

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى موقع الضمان الاجتماعي “من هنا”.

انقر فوق زر الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة التأمين عبر الإنترنت.

حدد خدمة “البحث عن الاسم”.

أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق رمز الاستعلام.

بعد ذلك ننتقل إلى صفحة التحقق من الاسم برقم الهوية للحصول على المعلومات المطلوبة وفي نهاية المقال تحدثنا عن الضمان الاجتماعي ويمكن أيضًا التحقق من رقم الهوية إلكترونيًا، على سبيل المثال، كيفية التحقق من الضمان الاجتماعي برقم المعرف ورقم معرف اسم التحقق من الضمان الاجتماعي.