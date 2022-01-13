مساعدات عاجلة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد (ديون ـ علاج ـ شقق سكنية) رقم الواتساب والبريد

يقدم العديد من المؤسسات الخيرية الكثير من المساعدات الحقيقة للمواطنين السعوديين، فقد يتم استهداف بها المواطنين المحتاجين بالفعل بعد تقديمهم إلى ما يثبت احتياجهم، فمن اهم المؤسسات التي تعمل كسند حقيقي للسعوديين مؤسسة الديوان الملكي السعودي، مؤسسة أبناء الأسرة، مؤسسة رجال الأعمال الخيرية، حيث أن هناك آلية خاصة بالتقديم وطلب المساعدة التي يحتاجها المستفيد قد ذكرنا لكم تلك الآلية في مقال آخر، وأيضاً هناك عدد من الشروط المراد تطبيقها حتي يضمن المتقدم صرف المساعدة وضمان القبول.

مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

الكثير يبحث عن مكتب عبد العزيز بن فهد ورقم الوتساب، وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بالتقديم، فتلك هي سبل التواصل وتقديم الطلب، حيث يقوم المستفيد بطلب المعونة من خلال التواصل عبر تلك الطرق والتي سنبينها لكم، كما يمكن طلب شقق سكنية أو سيارات حسب الحاجة، ويتم استقبال طلبات المواطنين من حيث مدي حاجته إلي الطلب والظروف المادية والاجتماعية الخاصة ب.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

توفر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد أرقام لتواصل الراغبين في التقديم الاتصال عن طريقها، فهناك من يبحث عن العنوان الخاص بالمقر، حيث نقدمه لكم متابعينا.

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز: المملكة العربية السعودية، جدة، Ar Rawdah، Nahdat Al Marifah.

المقر الرئيسي: السعودية، تبوك، طريق الأمير فهد، المقر بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

رقم التواصل من داخل السعودية: 9665832648526600

رقم الواتساب من داخل المملكة 8004000000

رقم الواتساب من خارج المملكة 920030003

الرابط الخاص بصفحة المؤسسة عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar

البريد إلكتروني الخاص بمؤسسة عبد العزيز بن فهد [email protected]

معروض لطلب مساعدة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد

يمكن التواصل عبر البريد وتقديم نموذج يوضح طلبك وحالتك: