قرض يبدأ من 8000 للمتقاعدين براتب تقاعدي لا يقل عن 1900 ريال

احصل على تمويلك الشخصي في أقل من ثلاثون دقيقة وبموافقة سريعة وفورية، وذلك بعد استيفائك كافة الشروط المعلن عنها، فالتمويل الشخصي هو حصولك على مبلغ مالي يصل إلى الحد المسموح به من قبل البنك أو الشركة الموثقة بمزاولة التمويل، أي كان التمويل شخصي أو تأجيري للسيارات، فهناك بعض الشركات السعودية التي توفر لك تمويل بعدة مميزات، من أهمها أنه بأقل دخل شهري، فإذا كان الراتب يصل إلى 2000 ريال فيمكنك الحصول على التمويل في أسرع وقت، ولك حرية الاختيار للتمويل الأنسب لك، والتمويل يبدأ من 8000 ألف ريال وحتى مليوني ريال بدون كفيل ومتاح للمواطنين والمقيمين.

تمويل شخصي

ستتمكن من الحصول على تمويل شخصي إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة فلا قلق أو خوف من حصولك عليه، تمويل للمتقاعدين في ثواني، والتمويل يبدأ من 8000 ألف ريال وحتى المبلغ الذي تريده ويكون بفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، على أن يتم سداد الأقساط الشهرية بأقل مبلغ مناسب لك لتوفير الأمان والراحة لك، قرض يبدأ من 10 ألف ريال، لتحصل على تمويلك بدون تعقيدات وفي أسرع وقت ستتمكن من شراء كل ما تحتاج إليه ودفع اللوازم والاحتياجات الشخصية أو شراء سيارة أحلامك والدفع بالتقسيط المريح، فيقدم لك بنك الراجحي أقوى العروض والخدمات المجانية والبطاقات التي تعطيك أفضل الحلول والشراء لك ولجميع أفراد أسرتك، وتمتع بكل ما هو جديد ومفيد لك من خلال مصرف الراجحي.

شروط الحصول على تمويل الراجحي

إذا كنت مقيم أو مواطن داخل المملكة العربية السعودية فيمكنك الحصول على التمويل بعد 30 دقيقة من تقديمك، ولكن بشروط معينة، وهي أن يكون العمر للموظفين لا يقل يزيد عن 60 عاما وللمتقاعدين العمر لا يتخطى 70 عاما وذلك مع أخر موعد لسداد القسط التمويلي، وأن يكون الراتب الشهري للموظف لا يقل عن 2000 ريال للسعودي، ولا يقل عن 5000 ريال للموظف المقيم، أما المتقاعدين فالراتب التقاعدي لا يقل عن 1900 ريال، وأن يكون جهة العمل للمواطنين والمقيمين تكون من ضمن الجهات المعتمدة للمصرف، وأن يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة من بطاقة الهوية الوطنية، صورة الإقامة للمقيم، وملئ البيانات المطلوبة في نموذج طلب التمويل، وتعريف بالراتب وتثبيته، كما أن هناك حاسبة التمويل لبنك الراجحي والتي تقوم بالمجان بتوفير البرنامج التمويلي المناسب لك بعد إضافة بيناتك.

طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي

بضغط زر ستتمكن من الحصول على تمويلك في أسرع وقت، وذلك بعد أن تقوم بملء نموذج طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي، أو الاتصال على خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001241222 من الأحد إلى الخميس وطلب التمويل، أو من خلال تطبيق الراجحي فون، وإذا أردت فيمكنك التوجه إلى أقرب فرع لك وسوف تحصل على تمويلك في الحال.