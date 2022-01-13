كيف اعترض على حساب المواطن الاعتراض على المبلغ

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عمر شويل - جدة بدأ الكثير من المواطنين المستفيدين من حساب المواطن بالبحث عن كيف اعترض على حساب المواطن اعتراض على المبلغ بعد عدة أيام من إيداع المبلغ المادي في حسابهم البنكي في المملكة العربية السعودية، حيث يسمح برنامج حساب المواطن بإمكانية تقديم شكوى في حالة وجد المبلغ المالي الخاص بالشخص ناقص عن المبلغ المستحق بداية من اليوم الخامس وحتى اليوم التسعين من إيداع المبلغ، ثم تنظر إدارة البرنامج في هذه المشكلة والعمل على حلها، في هذا المقال سوف نقوم بذكر كيف يمكن تقديم شكوى في حساب المواطن ورفعها على الموقع الإلكتروني.

شروط تقديم اعتراض على حساب المواطن

يتساءل المواطنون في المملكة العربية السعودية عن وجود أي شروط تمنع من تقديم الشكوى في حساب المواطن، فقد قام البرنامج بالإعلان عن بعض الشروط الخاصة والواجب توافرها في الشخص المتقدم بالشكوى لكي يتم قبولها، هذه الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون المواطن المتقدم بالشكوى سعودي الجنسية.

إقامة المواطن في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

في حالة سفر المواطن خارج المملكة لأي ظرف، فلابد ألا يتخطى 90 يوم خارجها مع تقديم سبب السفر.

عدم لجوء المواطن أو قيامه بأي من مراكز الإيواء في المملكة.

إرفاق بيانات صحيحة.

هذه هي الشروط الخاصة بتقديم شكوى في برنامج حساب المواطن للمستفيدين منه في المملكة العربية السعودية.

سبب نقص حساب المواطن

حدث انخفاض كبير في كثير من حسابات المواطنين في المملكة العربية السعودية من برنامج حساب المواطن حتى وصل إلى مبلغ 400 ريال سعودي لبعض الحسابات، وبالرغم من أن هناك بعض الأسر المستفيدة من البرنامج زاد عدد أفرادها وقامت بتحديث بياناتها عبر موقع حساب المواطن، إلا أن حدث انخفاض لهم في الدعم المادي أيضاً.

لكن ما سبب نقص حساب المواطن، كان هذا سؤال من أحد المواطنين المشتركين في حساب المواطن على الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر الخاص بالبرنامج والذي قام بالرد على السؤال قائلاً:

دعم البرنامج ليس ثابت، وإنما يتغير بالزيادة أو النقصان وفق الظروف الاقتصادية في البلاد والمراجعة المستمرة لأسعار الطاقة، وأن هذا يؤثر بشكل كبير في الدعم الشهري المقدم للمواطنين في المملكة من البرنامج.

ومع ذلك سمح البرنامج للمواطنين بتقديم اعتراض على حساب المواطن اعتراض على المبلغ ورفعها على الموقع، وفي حالة كان الاعتراض مقبول سيقدم البرنامج تعويض مادي عن هذا النقصان.

يمكنك الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن في الدفعة 50 أولًا.

كيف اعترض على حساب المواطن اعتراض على المبلغ

بعد أن ذكرنا سبب قيام برنامج حساب المواطن بتقليل قيمة الدعم المادي الشهري الذي تم إيداعه في اليوم الأول من شهر جمادي الآخر، يبحث المواطنين الآن عن كيف اعترض على حساب المواطن اعتراض على المبلغ الخاص بهم، لذا سنقوم بشرح طريقة رفع الاعتراض على الموقع الرسمي ca.gov.sa للبرنامج في النقاط التالية:

أولاً قم بالذهاب إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن.

من الوجهة الرئيسية قم بالدخول إلى إدارة الحساب.

ثم اختر قائمة تاريخ الاستحقاق الموجودة في إدارة حسابي.

في حالة لم يكن لديك أي أهلية خاصة بك، فسيتم ظهور ذلك مع ذكر سبب عدم وجود أهلية.

أما إذا كان لديك، فقم بتحديد رفع الاعتراض.

قم بكتابة سبب الاعتراض الخاص بك في المربع المخصص له.

أدخل البيانات المطلوبة منك في الأماكن الفارغة.

بعد ذلك قم بالنقر على إرسال.

بهذا تكن قد قدمت اعتراض على حساب المواطن اعتراض على المبلغ من موقع البرنامج، كما يمكنك أيضاً تعديل اعتراضك أو متابعته من نفس الخطوات.

سيتم الرد على اعتراضك المرسل عبر رسائل الجوال النصية أو من خلال البريد الإلكتروني.

كم رقم الاتصال على حساب المواطن الرقم الموحد

قد يواجه بعض المستفيدين من حساب المواطن من إمكانية رفع الاعتراض على الموقع الرسمي للبرنامج، لكن يمكنهم عمل ذلك من خلال التواصل عبر الرقم الموحد للبرنامج وسيتم الرد عليه من خلال ممثلي خدمة العملاء.

لذلك أعلن حساب المواطن عن وجود رقم موحد خاص به متاح لأي شخص من مواطنين المملكة بالتواصل معه في أي وقت من يوم الأحد وحتى يوم الخميس بداية من ال 8 صباحاً وحتى ال 10 مساًءً، هذا الرقم هو “19912” وهو الرقم الموحد لبرنامج حساب المواطن.

يمكنك الاستعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية إذا كنت مسجل به أو التعرف على التفاصيل للتسجل.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة الاعتراض على حساب المواطن وتقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم بحساب المواطنين.