موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022 وشروط أستحقاق الدعم السكني

موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022 وشروط الاستحقاق، حيث إن هناك الكثير من المواطنين فى المملكة يرغبون فى الحصول على الموعد الذى ستقوم فية وزارة الشؤون البلدية والقروية فى المملكة العربية السعودية بعملية صرف برنامج الدعم السكني للمواطنين فى هذا الشهر، وذلك لأن قد يختلف تاريخ الصرف من شهر إلى أخر حسب العطلات الرسمية فى المملكة.

الدعم السكني لشهر يناير 2022

برنامج دعم سكنى هو أحد البرامج التمويلية التى تقدم من قبل الحكومة فى المملكة العربية السعودية إلى العديد من الفئات فى المجتمع السعودي وذلك لأن يحصلون من خلال هذا البرنامج على مبلغ من المال يساعدهم فى بناء أو شراء منزل، حيث تهدف الوزارة إلى توفير السكن المناسب لجميع المواطنين فى المملكة.

شروط برنامج دعم سكنى

يوجد عدة شروط وضعتها وزارة الأسكان فى المملكة للحصول على البرنامج، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

يجب إن يكون المتقدم لهذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يشترط إن لا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 25 سنة.

فى حالة إن الشخص المتقدم معاق يجب إن يقدم المستندات التى تفيد بذلك.

يشترط إن يكون غير مستفيد من البرنامج من قبل.

يجب إن لا يكون أحد أفراد الاسرة قد حصل على الدعم السكني فى أخر خمس سنوات.

يجب إن يكون المتقدم أباً لأسرة ومستقل السكن.

فى حالة إن المتقدمة للحصول على الدعم سيدة مطلقة أو أرملة يجب إن يكون قد مر على تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج سنتين على الأقل.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022

أوضحت وزارة الاسكان بإنة سيتم صرف البرنامج لهذا الشهر فى يوم الاثنين الموافق 21 من شهر جماد الأخرة 1443، ويوافق هذا التاريخ 21 يناير 2022، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن دعم سكني عبر القيام ببعض الخطوات وهى تتلخص فى السطور التالية:-