نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية 1443-2022 بعد خفض نسبة اشتراك نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية 1443-2022 هو أكثر ما يبحث عنه ويحرص عليه عددٍ كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع اعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعوة لكافة المشتركين في المؤسسة لكي يتم تحديث البيانات الخاصة بالمشتركين لاستمرار الحصول على الدعم المقدم، حيث تتطلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية من وقت للآخر ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمشتركين في النظام، حيث قامت بالاعلان عن التفاصيل الخاصة بالتسجيل وتحديث البيانات من خلال الحساب الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية بالخطوات الكترونيا.

تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية 1443-2022

سهلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية تحديث البيانات الخاصة بالمشترك بسهولة الكترونيا، وذلك من خلال الموقع المفعل من قبل المؤسسة العامة للتسهيل على المشتركين اجراء تحديث البيانات بشكل مستمر من وقت لآخر من خلال مجموعة من الخطوات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه مباشرة الى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط موقع التأمينات الاجتماعية..

يتم اختيار تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالمشترك من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

اختيار الدخول الى الملف الشخصي.

اختيار بيانات العنوان.

يتم اختيار تحديث البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة التأمين وحفظ البيانات بعد اتمام التحديث.

خفض نسبة اشتراك نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” في السعودية

صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية انه تم صدور الموافقة على تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”. وذلك لتكون 1.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات بدلاً من 2%، والتي يتحملها كلا مكن صاحب العمل و المشترك فى نظام التامينات وذلك بدايه من شهر يناير 2022

تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية

تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية واحدة من أهم المؤسسات والقطاعات الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات للمشتركين في النظام بشكل عام، وقد قامت بتوفير عددٍ كبير من الخدمات للمشتركين لتتم بشكل الكتروني بدون الحاجة الى زيارة الفروع المختلفة الخاصة بالمؤسسة في جميع انحاء السعودية، وقد قامت المؤسسة بتوجيه الدعوة لكافة المشتركين خلال الايام الاخيرة بضرورة التوجه الى الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة ومن ثم الى الحساب الشخصي ليتم تحديث البيانات الخاصة بالمشترك بشكلٍ صحيح ليتم الاستمرار في الحصول على قيمة الدعم والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمشتركين من المواطنين السعوديين بناء على الضوابط والشروط المحددة مسبقا من قبل المؤسسة.