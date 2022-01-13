نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور وبدأ إعلان أسماء المستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن البدء في إرسال رسائل نصية إلى المستحقين للدفعة الأولى من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الهاتف الجوال يوم الأربعاء ١٢ يناير، وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم في شهر نوفمبر الماضي، وكان عدد من المواطنين قد صرحوا بأن هناك رسائل نصية وصلت إليهم تفيد بأهليتهم للمعاش الضماني الجديد، والذي يرتكز على وصول الدعم المالي لمستحقيه، كما يرتكز أيضاً على التدريب والتأهيل لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي القادرين على العمل وتوفير فرص عمل تتناسب معهم.

ومعاش الضمان الاجتماعي المطور يصرف في الشهر التالي من صدور قرار الأهلية والاستحقاق، كما تعمل وزارة الموارد البشرية على توحيد موعد صرف المعاش للمستفيدين الجدد والسابقين ويتم ذلك بالتدريج، وهذا النظام يستهدف الأسر والأفراد الأكثر احتياجا وتزويدهم بالدعم المالي، كما يعمل النظام الجديد على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمستحقين، وتحقيق الاستقلال المالي، كما يعمل على تحقيق التحول من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم عروض عمل مناسبة للمستفيدين من المعاش الضماني، ويحدث ذلك عن طريق التعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات الصلة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ٥ شروط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم للحصول على المعاش الضماني سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بالمملكة، ويستثنى من هذا الشرط المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، كما يستثنى من ذلك الشرط الأرملة والمطلقة الغير سعودية المتزوجة من سعودي ولديها أبناء سعوديين، كما يستثنى أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وأصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل اللذين لهم أبناء ويحملون بطاقات التنقل. يجب أن يقل الدخل المحتسب للأسرة أو الشخص المستقل عن الحد الأدنى للمعاش الضماني وهو ١١٠٠ ريال للعائل، و٥٥٠ ريال لكل فرد بالأسرة. التزام المستفيد بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة، والتي تتمثل في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء، كما يجب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين على العمل. لا يكون المتقدم مقيم في دور الإيواء والتي تقوم الدولة برعايتها، ولا يمتلك المتقدم أي أصول ذات قيمة مالية كبيرة. إذا كان للعائل أكثر من أسرة تعتبر كل أسرة مستقلة، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش إذا كان أحد أفرادها خارج المدينة بغرض الدراسة.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعمل تحديثات وتعديلات على منصة الضمان الاجتماعي حتى تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور، كما دعت الوزارة المستحقين إلى التسجيل في النظام الجديد، والذي بدأ استقبال الطلبات يوم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١، وقالت الوزارة أن المنصتين سوف يعملان معاً بالتوازي حتى ٢٣ مايو ٢٠٢٢ وهو التاريخ الذي سوف يتم إغلاق المنصة القديمة فيه، وسوف يتم خلال هذه الفترة نقل المستفيدين إلى المنصة الجديدة بعد عمل دراسة حالة لكل المستحقين وذلك وفق شروط الضمان الاجتماعي المطور.

حالات توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدة حالات تعمل على إيقاف المعاش الضماني وهى كما يلي:-

عدم توفر شرط من شروط الاستحقاق.

عدم صحة البيانات المقدمة من المستقل أو الأسرة.

التأخر في تحديث البيانات التي تطلبها الوزارة مدة 30 يومًا.

عدم التزام الشخص القابل للتأهيل بالبرنامج التأهيلي.

إذا ثبت للوزارة عدم بحث الشخص المؤهل عن عمل.

إقامة المستحق بأحد دور الإيواء إقامة دائمة.

وفاة المستحق.

تنازل المستحق عن المعاش.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهى كما يلي:-

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. إنشاء حساب جديد، ثم القيام بتعبئة البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. سوف تصل إلينا رسالة عبر الهاتف المسجل في المنصة برمز الدخول. القيام بتسجيل الرمز المرسل إلينا، ثم الضغط على توثيق. الدخول على المنصة من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة السر. سوف يتم تحويلنا إلى واجهة برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، لكي نقوم بتعبئة الملف الموحد.

أهداف برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد

هناك عدة أهداف قام بوضعها الضمان الاجتماعي المطور عند وضع النظام وهى كالتالي:-