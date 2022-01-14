نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد وبيانات التواصل في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات طلب مساعدات مالية وعينية من خلال المؤسسة الخيرية التابعة للأمير عبد العزيز بن فهد، حيث يمكن إرسال رسالة من خلال استخدام وسائل التواصل المختلفة الخاصة بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد سواء من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيق الواتساب أو من خلال إرسال رسالة على رقم الهاتف.
مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية
يذكر أن مؤسسة الملك فهد الخيرية إمتدادا لتاريخ خامس ملوك المملكة العربية السعودية، خاصة وأنها تقوم بعدة مشروعات ومساعدات مالية كبيرة بالنسبة للمواطنين بعد دراسة حالتهم بشكل كبير
بيانات التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
يذكر أنه يمكن التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال العنوان الخاص : 38 المراجعات Nahdat A; Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia 6600.
طريقة التواصل على مكتب منطقة تبوك
يمكن التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال إدخال البريد الإلكتروني والتواصل.
- الرقم الموحد : 920015152
- رقم الفاكس : 0144237533
- البريد الإلكتروني : [email protected]
- العنوان للمؤسسة الخيرية في تبوك: مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية – المملكة العربية السعودية.
مشروعات مؤسسة الملك فهد للأعمال الخيرية
يذكر أن مؤسسة الملك فهد الخيرية قامت بالعديد من الخدمات والمشروعات الخدمية المميزة وأهم تلك المشروعات.
- الزواج الخيري: من خلال إعانة زواج تصل إلى مبلغ 20.000 ريال للزوج أو الزوجة، كما عملت على توفير دورات تأهيلية وتثقيفية للمقبلين على الزواج.
- برنامج طموح: العمل على تأهيل وتدريب وتنمية طلاب المرحلة الثانوية من أجل تمكين الطالب من اختيار التخصص الجامعي المناسب والعمل على تطوير الذات من خلال توفير دورات في اللغة الإنجليزية.
- سقيا الفهد: ويهدف سقيا الفهد إلى توزيع 300000 عبوة ماء على المساجد في الرياض وغيرها من المناطق.
- كانت مؤسسة الملك فهد قد قامت بدعم وقف جمعية البر بالأحساء ودعم وقف جمعية بناء وسقيا الفهد والعمل على تطوير برامج صيانة الجوامع والتي قامت مؤسسة الملك فهد الخيرية بتنفيذها.
- كانت مؤسسة الملك فهد الخيرية قد قامت بصيانة عدد كبير من الجوامع والمساجد داخل المملكة العربية السعودية