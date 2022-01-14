نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد وبيانات التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات طلب مساعدات مالية وعينية من خلال المؤسسة الخيرية التابعة للأمير عبد العزيز بن فهد، حيث يمكن إرسال رسالة من خلال استخدام وسائل التواصل المختلفة الخاصة بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد سواء من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيق الواتساب أو من خلال إرسال رسالة على رقم الهاتف.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

يذكر أن مؤسسة الملك فهد الخيرية إمتدادا لتاريخ خامس ملوك المملكة العربية السعودية، خاصة وأنها تقوم بعدة مشروعات ومساعدات مالية كبيرة بالنسبة للمواطنين بعد دراسة حالتهم بشكل كبير

بيانات التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يذكر أنه يمكن التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال العنوان الخاص : 38 المراجعات Nahdat A; Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia 6600.

طريقة التواصل على مكتب منطقة تبوك

يمكن التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال إدخال البريد الإلكتروني والتواصل.

الرقم الموحد : 920015152

رقم الفاكس : 0144237533

البريد الإلكتروني : [email protected]

العنوان للمؤسسة الخيرية في تبوك: مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية – المملكة العربية السعودية.

مشروعات مؤسسة الملك فهد للأعمال الخيرية

يذكر أن مؤسسة الملك فهد الخيرية قامت بالعديد من الخدمات والمشروعات الخدمية المميزة وأهم تلك المشروعات.