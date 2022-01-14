نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الرواتب للعسكريين والمتقاعدين 1443 في شهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد صرف الرواتب للعسكريين والمتقاعدين 1443، والخاص بشهر يناير لكل المستحقين من العسكريين والمتعاقدين وذلك من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، حيث يتم تحديد موعد شهري من أجل صرف الرواتب لكل من المتعاقدين والعسكريين على السواء من أجل الحصول على رواتبهم وتمكنهم من الصرف على إحتياجاتهم المختلفة.

موعد صرف الرواتب للعسكرين عن شهر يناير

من المنتظر صرف رواتب العسكريين في السابع والعشرون من يناير الجاري، حيث سيتم إيداع كافة الرواتب لكل العسكريين في الحسابات البنكية الخاصة بهم والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وذلك لكل من المتقاعدين والعسكريين على السواء.

يذكر أن المعاش الشهري الخاص بالمقاعدين يتم صرفه من خلال البنوك المحلية والفروع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال نظام تحويل صرف سريع.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية قد أكدت على عدم جواز تنازل المستفيد عن المعاش المخصص له لمصلحة شخص أخر، ولا يمكن في الوقت ذاته الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة بعد التقاعد، إلا في حال قل راتب الوظيفة عن المعاش، يمكن في تلك الحالة أن يكمل بالقدر الذي يساوي المعاش وعند التساوي بين راتب الوظيفة مع المعاش، يتم إيقاف صرف المعاش.

مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد العسكري

مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية.

مدة الخدمة المدنية النظامية

مدة الإعارة وفق الشروط النظامية

مدة الخدمة الإضافية في حال استحقاق المعاش من خلال الخدمة الفعلية.

مدة الإستيداع.

يذكر أن الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية والتي تم تقضيتها في ميزانية الدولة، وتدخل كذلك مدة الإعارة وكذا الإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن الاستعلام عن موعد نزول الرواتب بشكل إلكتروني من خلال: