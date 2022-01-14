نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الأرملة والمطلقة في معاش الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق الأرملة والمطلقة في معاش الضمان الاجتماعي تسعى وزارة الموارد البشرية في المملكة من توفير نظام الضمان الاجتماعي المطور أن تشمل جميع الفئات الأكثر احتياجا في المملكة والعمل على إعادة تاهلهم وتزويد كفاءتهم من الجل الحصول على فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يجعل من نظام الضمان الجديد أعم وأشمل من النظام القديم بمختلف الحالات التي تستحق الدعم المادي في المجتمع السعودي، وتعد الأرامل والمطلقات من الفئات التي يكفل لها نظام الضمان الاجتماعي المطور دعم مادى، ولكن قد وضعت وزارة الموارد البشرية عدة شروط لاستحقاق الأرملة والمطلقة في معاش الضمان الاجتماعي حتي تكون من الفرات المستفيدة من معاش الضمان وأبناؤها.

شروط استحقاق الأرملة والمطلقة في معاش الضمان الاجتماعي

وقد حدد نظام الضمان الاجتماعي المطور فئات الأرامل والمطلقات التي يكون لهم حق في الحصول على دعم الضمان هم وابنائهم حتى يكفل لها حياة كريمة، حيث يتعامل النظام مع المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء وتعيش في منزل مستقل على أنها أسرة مستقلة بذاتها وتستحق الحصول على معاش الضمان في هذه الحالات:

تحصل المطلقة أو الأرملة على معلش من الضمان يقدر ب2000 ريال سعودي في حال أن كانت معيله لأسرة بها 5 أبناء وليست لها دخل ثابت أو أملاك عقارية.

يحق المطلقة التي تعيش في منزل الأسرة الحصول على معاش الضمان وتعتبر هى والابناء أسرة مستقلة .

يحتسب معاش الضمان الإجتماعي المطلقة بنسبة 50% فقط من قيمة المعاش.

الأرملة التي لديها 3 أبناء وليس لديها مصدر دخل مكتسب أو غير مكتسب تعامل معاملة الأسرة المستقلة وتستحق الحصول على معاش الضمان .

الأرملة المعيلة ل6 أبناء ايتام وتحصل على معاش

زوجها المتوفي .

رابط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويجب على كل من يرغب في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد، في حال أن كان من الحالات التي تنطبق عليها معايير أهلية الحصول على الضمان التي حددتها الوزارة أن يقوم بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال الرابط الرسمي لموقع الضمان، وهذه خطوات التسجيل في البرنامج .

يتم الدخول على بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

يتم تسجيل الدخول على حساب المستفيدين بالفعل من الضمان او تسجيل حساب جديد ان لم يكن هناك حساب.

يتم تسجيل حساب بالاسم ورقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ويتم كتابة رمز التأكيد الموجود على الشاشة ثم الضغط على ايقونة أوافق على الأحكام والشروط.

يتم إرفاق جميع الأوراق المطلوبة والمستندات ثم يتم الضغط على إرسال الطلب.