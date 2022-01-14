التسجيل فى الخدمات الطبية للقوات المسلحة للنساء 1443 شروط القبول فى وظيفة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة 2022 وخطوات التسجيل فى وظائف الخدمات الطبية للنساء حيث تمتاز تلك بالعديد من المميزات أهمها المكافآت الشهرية طوال مدة الدراسة وتوفير السكن والخدمات الطبية بدون مقابل وتوفير وجبات غذائية للمقبولين ورواتب مجزية لا تقل عن 8000 الآف ريال شهرياً لبعض التخصصات وتصل إلى 20000 ريال لتخصصات الأطباء.

شروط التسجيل للنساء في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 2022

أولاً أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومن اصل ومنشأ سعودي.

ويتم استثناء من كان والدها يعمل بالخارج في خدمة المملكة من شرط المنشأ.

كذلك على المتقدمة أن تكون لائقة طبياً ولا تعاني من أي أمراض مزمنة.

وأيضاً يجب أن تتمتع بحسن السير والسلوك ولم يسبق إدانتها فى أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق معاقبتها بالحد الشرعي.

ثم لا تشغل احد الوظائف الحكومية أو العسكرية سابقاً.

بالنسبة لعمر القبول في الخدمات الطبية لقوات المسلحة لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 40 عاماً.

كذلك يجب أن يتوافق الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية للقبول فى القوات المسلحة بحيث لا يقل الطول عن 155 سنتيمتر.

أيضاً يجب حصول المتقدمة على المؤهل العلمي المطلوب أو على الأقل شهادة الثانوية العامة.

ثم لا يجب أن تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

ويجب اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول فى وظائف الخدمات الطبية.

كذلك يجب أن تتطابق بيانات المتقدمة مع طلب التجنيد المثبت فى الوثائق الرسمية.

كيفية التسجيل فى التجنيد الموحد للرجال والنساء للالتحاق بالوظائف العسكرية.

خطوات التقديم فى الخدمات الطبية للقوات المسلحة للنساء2022