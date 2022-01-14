كم مبلغ سند محمد بن سلمان للمتزوجين والعاطلين عن العمل

كم مبلغ سند محمد بن سلمان هو من الأسئلة التي يحتاج إلى معرفها كافة الشباب السعودي المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا الراغبين في الحصول على مساعدة مالية عبر مبادرة ولي العهد لمساعدة الشباب غير القادرين على إتمام الزواج بسبب العوائق المادية وأيضًا للمتزوجين الجُدد الذين لا يجدون ما يوفر لهم حياة معيشية كريمة ، ولذلك ؛ فإن هذه المقالة المقدمة عبر موقع ثقفني ؛ سوف تتناول الحديث عن القيمة المالية لهذه المساعدة وأيضًا طريقة وشروط التسجيل بالتفصيل.

كم مبلغ سند محمد بن سلمان

إن القيمة المالية لمساعدة محمد بن سلمان للزواج تبلغ 20 عشرون ألف ريالًا سعوديًا ، حيث إن ولي العهد قد اطلق هذه المبادرة من اجل قديم يد العون للشباب الصغير الذي لا يجد نفقات الزواج ، ولا سيما أن الناحية المالية تُعد من أهم عوائق وقلة معدل الزواج في المملكة العربية السعودي ، ولذلك ؛ تم إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان بهدف محاولة الحد من هذه المشكلة قدر الإمكان، وفي حالة استيفاء الشروط يتم صرف مبلغ قدره عشرون ألف ريال سعودي للمستفيد دون رد.

شروط سند محمد بن سلمان للمتزوجين

من أهم الشروط الأساسية والضرورية التي يجب توافرها لقبول طلبات الحصول على سند محمد بن سلمان ، ما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

ألا يمر على تاريخ عقد النكاح اكثر من عام.

أن يكون الزواج الأول.

ألا تكون قيمة الدخل أكثر من 4000 ريال سعودي.

الأفضلية لأبناء الشهداء والأيتام وذوي الاحتياجات.

لا تزيد قيمة مهر الزواج عن خمسين ألف ريال سعودي.

أن يتراوح عمر الزوج بين 21 إلى 40 عام، وعمر الزوجة بين 18 إلى 40 عام.

أن يكون الطرفين حاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

يُمكن التسجيل في سند محمد بن سلمان من خلال اتباع الخطوات التالية: