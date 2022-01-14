نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الشكاوى والاستفسارات المجانى الموحد للضمان الاجتماعي المطور وكيفية تتبع الطلب أو الشكوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصصت وزارة الموارد البشرية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور رقم مجاني للتواصل بين القائمين على إدارة برنامج الضمان وبين المستحقين، حيث يمكن لجميع المسجلين ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد من خلال هذا الرقم الموحد أن يقومون بالاتصال بالضمان والاستفسارات عن كل ما يتعلق بالنظام الجديد وتقديم الشكاوى من خلال هذا الرقم، كما يمكن أن يتم تتبع طلب الحصول على معاش الضمان ومعرفة موقف الشخص من رفض أو قبول طلب الضمان ومعرفة موعد صرف الضمان وتسعى الوزارة من خلال توفير هذا الرقم تسهيل التواصل مع البرنامج من قبل فئات المواطنين في إرجاء المملكة، خاصةً الذين يجدون صعوبة في استخدام التواصل الإلكتروني عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور.

رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد المجاني

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه لكل من لديه استفسار او شكاوى بخصوص الضمان الاجتماعي المطور، فيمكن أن يتواصل مع البرنامج من خلال الرقم الموحد المجاني الخاص به، وذلك عوضا أن يقوم بالذهاب إلى مقر الوزارة بمنطقة الرياض فى حي المغرزات طريق الأمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي ويعمل على مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من الساعة8:00 صباحاً وحتى 2.20 بعد الظهر، ونوضح لجميع المستفيدين من الضمان اليوم الرقم بالضمان ورقم البريد والرمز فيما يلي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد: 19911.

رقم الضمان الاجتماعي بالرياض: 0114057988.

صندوق البريد: 12484

الرمز البريدي: 11157

متابعة الشكوى أو الطلب المقدم في الضمان

ويمكن بعد تسجيل الطلب أو الشكوى الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، وذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع الضمان حيث يتم ذلك بواسطة رقم الشكوى أو الطلب ثم إدخال رقم الهوية الوطنية المستفيد من الضمان، وذلك يتم من خلال اتباع تطبيق الطريقة التالية:

أولاً تسجيل الدخول من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور.

ثانياً سوف يظهر مربع خاص بالشكاوى يسار الصفحة الرئيسية، يتم إدخال رقم الشكوى ورقم بطاقة الهوية الوطنية ثم الضغط على كلمة استعلام .

ثالثاً سوف يظهر خالة الطلب أو الشكوى بالتفصيل .

وجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام والشكاوى عن أى أمر متعلق بالضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط الخاص بالضمان ، وذلك من خلال البريد الالكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية، كما يمكن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية بالاتصال على رقم 0112915588.

أدخل رقم 1.

أدخل رقم الهوية، والبيانات التي يطلبها منك النظام الآلي.