نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم الاعتراض على معاش الضمان إلكترونياً عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الموقع الرسميsbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم الاعتراض على معاش الضمان إلكترونياً قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان خلال الأيام الأخيرة عن الطريقة والآلية المتبعة لكي يتم تقديم الاعتراض على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، حيث تم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بتقديم الاعتراض للمستحقين للدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور من خلال الحساب الرسمي الخاص بالعناية بالعملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي اكد على ضرورة زيادة منصة الدعم والحماية الاجتماعية لكي يتم تقديم اعتراض او شكوى، كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور 1443 برقم السجل المدني وفي هذا التوقيت تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت للتعرف على الآلية المتبعة لتقديم الاعتراض على المعاش، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور طريقة الاعتراض على المعاش الكترونيا من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور.

خدمة الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن اتاحة خدمة الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين المستحقين المعاش، حيث كانت العمومة السعودية قد قامت بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي جاء بمجموعة من التعديلات التي تتضمن الكثير من التحسينات لمستحقي الضمان الاجتماعي من الفئات المحددة سابقا بناء على الضوابط والشروط اللازمة للاستحقاق، وقد سهلت وزارة الموارد البشرية السعودية امكانية الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي الكترونيا تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد، وذلك من خلال موقع نظام الضمان الاجتماعي المطور على الانترنت والتي تم الاعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية.

كيفية تقديم الاعتراض على معاش الضمان

وأشارت الوزارة إلى الآلية المتبعة لكي يتم تقديم اعتراض معاش الضمان الاجتماعي على ان يتم ذلك من خلال موقع الدعم والحماية الاجتماعية، ليتم ذلك على بعض الخطوات الهامة وهي على النحو التالي.

في البداية يتم الدخول الى موقع الدعم والحماية الاجتماعية مباشرة.

يتم تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالمستخدم مباشرة من خلال بيانات الدخول الى الموقع.

توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالة المستخدم.

يتم اختيار تقديم الاعتراض مباشرة عبر الموقع.

النظر إلى الاعتراض المقدم من قبل اللجنة المختصة.

على ان يتم تقديم اشعار بالنتيجة بعد ذلك.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية اتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي فى اول كل شهر هجري وذلك لكل المستحقين والذين وصلت اليهم رساله القبول على هاتفهم كما اوضحته الوزارة ويصرف المعاش في الشهر التالي من صدور قرار الطلب.