نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لغز ظهور أسماك بمياه الأمطار والسيول بالمملكة العربية السعودية حير الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام نشطاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع فيديو وبعض الصور التي توضح وجود أسماك حية ظهرت في السيول والأمطار التي تعرضته لها محافظة الطائف بشرق مكة المكرمة، وتفاعل مع الأمر نشطاء الفيسبوك، خصوصًا أنه لا يوجد بحر قريب لمدينة الطائف، وبدأ المواطنين بالاهتمام بالأمر والبحث عن حقيقته، لذا دعونا نفسر لكم حقيقة هذا الأمر.

ظهور أسماك بمياه الأمطار والسيول بالمملكة العربية السعودية

ظهرت فيديوهات خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وضحت ظهور أسماك بمياه الأمطار والسيول بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وقد وثقت المقاطع ظهور الأسماك في مياه الأمطار والسيول، ووثقت مقاطع أخرى أيضًا ظهور أحد الأشخاص والذي يقوم باصطياد أسماك بالأودية أثناء جريان المياه، وذلك بعد أن فاض سد وادي قرن، ونزلت المياه الموجودة به غامرة المنازل، وقد شهدت هذه المنطقة ما يُسمى باسم السيل الكبير، الأمر الذي سبب جريان المياه بالأودية وصاحب ذلك خروج السمك بشكل مختلف.

تعليق خبراء على ظهور أسماك بمياه الأمطار والسيول بالطائف

قام الخبراء بالتعليق على خبر ظهور أسماك بمياه الأمطار والسيول بالمملكة العربية السعودية بالطائف، وقامت بنقل رأيهم صحيفة سبق، والذي وضحت بأن أمانة محافظة الطائف أصدر بيان حول هذا الموضوع وأكدوا بأن المسؤولين قاموا بالوقوف على هذه الظاهرة ووضعوا الأمر تحت المراقبة، بل وشددت الأمانة بتكثيف الرقاية الصحية للمختصين على المطاعم والمحلات وذلك للتأكد من سلامتها وإخضاعها للرقابة بشكل مستمر.

وقد وضح الدكتور إبراهيم عارف مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية خلال مكالمة هاتفية على برنامج سيدتي بقناة روتانا خليجية، بأن مقاطع الفيديو من الممكن أن تكون صحيحة، خصوصًا أنه كان يتم اصطياد الأسماك في المنطقة الجنوبية قديمًا، وأن ظاهرة وجود أسماك داخل أحواض المائية سواء كانت سدود أو بحيرات متعارف عليها من خمسون عامًا وستون عامًا وأكثر، مشيرًا بأن هذه الأسمالك ليست ناتجة عن زراعة مائية جديدة وأن هذا الأمر يحتاج لدراسة مستفيضة من المختصين للتعرف على مصدره والتعرف على مدى قدومها من خلال الطيور المهاجرة.