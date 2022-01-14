نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يحدد سبع شروط لاستخراج رخصة قيادة خصوصي 2022 في المقال التالي
المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية يرغبون في استخراج رخصة خصوصي للقيادة، بحيث يتمكنوا من السير في شوارع وطرقات المملكة دون توقيع أي عقوبات أو غرامات عليهم، وقد بدئوا بالبحث عن الرخصة وكيفية التسجيل عليها والمتطلبات اللازمة للحصول عليها، خصوصًا بعد أن قامت الإدارة العامة للمرور بالمملكة بالإعلان عن إمكانية التقديم بشكل إلكتروني على موقع المرور السعودي والحصول على رخصة قيادة خصوصي، وقد سهلت الإدارة كثيرًا على المواطنين وخففت من الشروط، بحيث يتمكن المواطن أو المواطنة من الحصول عليها بدون الحاجة إلى إجراءات مطولة، وسوف نوضح لكم عبر موقعنا الإخباري ثقفني سنوضح لكم الشروط اللازمة لاستخراج الرخصة وفقًا لما حددته هيئة الإدارة العامة للمرور بالمملكة.
شروط استخراج رخصة قيادة خصوصي
يمكن للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية تقديم طلب بمدرسة القيادة بالمملكة والحصول على رخصة قيادة خصوصي وفقًا للشروط التي حددتها الإدارة العامة للمرور بالمملكة، مع العلم أن الإدارة العامة للمرور قامت بتخفيف وتسهل الشروط على المواطنين بحيث يتمكنوا من التسجيل والحصول على الرخصة، وتأتي شروط استخراج رخصة القيادة كالتالي:
- ينبغي ألا يقل عمر المتقدمين للحصول على الرخصة عن 18 عام.
- يجب عدم إدانة المتقدمة بأي حكم قضائي من حيث تعاطيه للمخدرات أو ترويجها أو العمل بها وحيازتها.
- يجب أن يخلوا المتقدم للحصول على الرخصة من أي عاهات أو أمراض تمنعه من القيادة.
- يتم إجراء اختبار للقيادة للمتقدم، وعليه النجاح به.
- ينبغي سداد قيمة الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة من المرور.
- ينبغي سداد أي مخالفات مرورية على السيارة في حالة امتلاكه لسيارة.
- يجب أن تتوفر الإقامة النظامية لأي مواطن من جنسية أخرى.
الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2022
من أهم شروط التسجيل للحصول على رخصة قيادة خصوصي هو تسديد المخالفات الموجودة على السيارة باسمك في حالة امتلاكك لسيارة، وتأتي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية على النحو التالي:
- زيارة منصة أبشر الموجودة على الشبكة العنكبوتية.
- اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من ضمن الأقسام الموجودة على المنصة.
- يختار بها المواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- يقوم المواطن بكتابة رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أو رقم الهوية أو حتى رقم إقامته.
- ثم بالنهاية يضغط على استعلام.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ