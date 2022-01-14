نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف وزارة الصحة السعودية.. آخر موعد للتقديم والشروط اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن وظائف خالية تساعد على متطلبات الحياة، وتقضي على البطالة، لتعلن وزارة الصحة عن فرص عمل شاغرة بشروط محددة، أن يكون الفرد حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات، نقدم لكم شروط وظائف وزارة الصحة السعودية، وآخر موعد للتقديم في الوظائف الخالية والتخصصات المطلوبة على النحو التالي.

وظائف وزارة الصحة السعودية

وحددت وزارة الصحة السعودية، عددًا من القواعد والأمور الضرورية للراغبين في التقديم في الوظائف من بينها أن يكون الفرد سعودي الجنسية، وأن يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال بوابة التوظيف الخاصة وأوضحت الوزارة أن التقديم في الوظائف خالية يتم وفقًا للشروط التالي.

شروط وظائف وزارة الصحة السعودية

وحددت وزارة الصحة عددًا من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية، والتي تأتي على النحو التالي.

تقديم وثيقة التخرج موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية.

تقديم وثيقة بها المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

في حال الحصول على المؤهل من الخارج يجب تقديم معادلة من لجنة المعادلات بوزارة التعليم.

ضرورة تقديم مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

يجب تقديم شهادة برنت التأمينات ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

مواعيد التقديم لـ وظائف وزارة الصحة السعودية

وحددت وزارة الصحة السعودية مواعيد التقديم في فرص العمل الخالية لديها وأوضحت أنه يمكن التقديم في الوظائف الخالية لوزارة الصحة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني بداية من الثلاثاء الموافق 24/ 5/ 1443هـ، على أن يستمر التقديم في الوظائف الخالية حتى يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443 هجرية.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الصحة السعودية

وحددت وزارة الصحة التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الصحة من خلال التالي.

وظائف خالية أخصائي قيادي ملفات ووثائق.

وظائف خالية أخصائي إداري ملفات ووثائق.

“إدارة المعلومات، وعلم المعلومات، ودراسات المعلومات”

طريقة التسجيل في وظائف وزارة الصحة السعودية

يمكن التقديم في وظائف وزارة الصحة من خلال عدد من الخطوات التالية.