نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وشروط التقديم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث من قبل السعوديين يرغبون في التعرف على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وخطوات وشروط التسجيل، ويُعد واحدًا من أبرز الموضوعات على جوجل في المملكة العربية السعودية الوقت الحالي هو الضمان الاجتماعي، ويقوم الضمان باستهداف عدد كبير من المواطنين السعوديين وتقديم الدعم لهم، والجدير بالذكر أن الضمان يستهدف أشد الأسر والأفراد فقرًا بالمملكة ويقدم لهم دعم شهري ليساعدهم على توفير احتياجتهم وتخفيف العبء المادي عن الأسر، لهذا دعونا نوضح لكم بمقال اليوم خطوات وشروط التسجيل في الضمان بالتفصيل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك لتحسين مستوى معيشة الفرد وتوفير حياة كريمة له، ولهذا السبب قامت الحكومة بإطلاق الضمان الاجتماعي المطور من أجل دعم المواطنين الفقراء بالمملكة، ويأتي التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور وفقًا للخطوات التالية:

الخطوة الأولى للمواطن هي الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجود على الشبكة. يختار المواطن قائمة الخدمات الإلكترونية من الموقع. ثم يختار بعجها الخدمات الإلكترونية للمنشآت. الخطوة الحالية هي كتابة البيانات المطلوبة من المواطن مثل رقم الهوية والبريد الإلكتروني وباقي بياناته. سيصل للمواطن رسالة تفعيل على بريده الإلكتروني ليتم تسجيله على الموقع.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد

وضحنا لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وعن شروط الحصول على الضمان التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقبول المتقدمين ليستفيدوا من دعم الضمان الاجتماعي فهي كالتالي:

ينبغي أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية، بل ومقيم إقامة دائمة بأراضي المملكة وإقامته سارية المفعول.

ينبغي ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم عن 1100 ريال سعودي.

يجب ألا يكون المتقدم تابعًا لأحد مراكز الإيواء.

ينبغي ألا يمتلك عقارات أو أصول أو أي أملاك.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وللمواطنين الذين يتساءلون عن موعد صرف الضمان الجديد، فبعد الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح، ثم يتم قبول المواطن بالدعم، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة بقبول المواطن في الدعم فإنه يتم صرف الدعم للمواطنين بعد مرور شهر من قبول طلب تسجيله.