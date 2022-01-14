نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التنمية الإجتماعية للمشاريع..ومعرفة أنواع مسارات المشاريع الناشئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من القروض لكافة المواطنين من أصحاب الحرف حرصاً منه على تقديم الدعم اللازم لمزاولة المهن بأنفسهم والإستفادة منها لحسابهم الخاص، والجدير بالذكر أن البنك يقدم هذا التمويل بدون فائدة بالإضافة إلى تقديمه القروض للمؤسسات الأهلية بدون خدمات غير مالية مساهمة من البنك في دعم الأقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل مسارات بنك التنمية للمشاريع

يسلك بنك التنمية الإجتماعي عدة مسارات يدعم من خلالها تمويل المواطنين السعودين الذين يرغبون في تحسين الدخل المعيشي لهم وكذلك الأفراد الذين يمتلكون مهارة في الحرف المتنوعة وينقصهم التمويل لهذه المشاريع حيث يقوم البنك بتوفير ذلك التمويل لهم بحيث لا تزيد قيمة الإستثمار 300 ألف ريال سعودي.

أنواع مسارات المشاريع الناشئة

مسار التميز

يخدم مسار التميز المشاريع التي تتخطى القيمة المالية لتنفيذها 300 ألف ريال ولكنها لا تتجاوز مليون ريال سعودي ويجب أن يتوفر في هذه المشاريع المعايير اللازمة التي ذكرها البنك سابقا.

مسار الاختراعات

يساعد مسار الاختراعات المواطنين المخترعين في تحقيق أفكارهم وتنفيذها حتى تصبح من الحلم إلى الحقيقة على أرض الواقع كما حدد البنك قيمة التمويل لهذه الاختراعات وجعلها كحد أقصى بقيمة 4 مليوون ريال سعودي.

مسار الخريجين

يعد مسار الخريجين خاص بالطلاب من خريجي الجامعة لتقديم الدعم المادي المناسب لهم في تنفيذ مشاريع تمكنهم من إيجاد فرصة عمل وتحسين الدخل وتحقيق الذات، وقد حدد بنك التنمية الإجتماعية قيمة التمويل لهذا المسار وجعلها 500 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

الشروط اللازمة خلال التقديم للتمويل من بنك التنمية الإجتماعية