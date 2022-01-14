نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وبدء إعلان المستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراء عدة تحديثات وتعديلات على منصة الضمان الاجتماعي حتى تتوافق مع نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، خاصة مع بداية تسجيل المستحقين في الضمان الإجتماعي المطور منذ نوفمبر الماضي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ولعل أهمها.

أن يكون سعوديا ومقيم بشكل دائم داخل المملكة ويستثني من هذا الشرط كلا من المرأة الغير السعودية والمتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، كما يتم استثناء الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل.

يجب أن يقل الدخل المحتسب للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة وكذلك 550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.

يجب أن يلتزم المتقدم في الضمان الاجتماعي المطور بكافة متطلبات الوزارة والخاصة بتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليم للأبناء وضرورة الإلتزام الكامل ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

يجب أن لا يكون مقيم في أحد الدور والمراكز الإيوائية والتي تقوم الدولة برعايتها.

يجب أن لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

شروط إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور

يحق لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال:

حال عدم وجود أي شرط من شروط الاستحقاق.

في حال ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستحق أو الأسرة غير صحيحة، يتم وقتها إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن وزارة الموارد البشرية في السعودية قد قامت بإرسال رسائل نصية إلى المستحقين في معاش الضمان الاجتماعي المطور بعدما قامت بإرسال رسائل نصية لهم والتي تفيد بأهليتهم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى إلى توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين الجدد والفئات السابقة مثل الحال في حساب المواطن وغيره من الخدمات الأخرى وهو الأمر الذي تعمل عليه وزارة التنمية والموارد البشرية في السعودية خاصة بعد إلغاء المنصة الحالية وإعتماد منصة واحدة للضمان الاجتماعي المطور.