أوامر ملكية من العاهل السعودي 1443 بتعيين مسئولين جدد

ننشر لكم تفاصيل الأوامر الملكية التي قام العاهل السعودي بإصدارها، كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية والتي تقضي بإعفاء عدد من المسئولين من وظائفهم وتعيين مجموعة أخرين في وظائف أخرى بحكم الأوامر الملكية الصادرة.

تفاصيل الأوامر الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز

كانت وكالة الأنباء السعودية قد اكدت أن القرارات الملكية شملت التالي:

إعفاء محمد بن فيصل بن جابر، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى من منصبه وتعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزيرا للدولة وعضو في مجلس الوزراء لشئؤون مجلس الشورى والإستمرار في المهام الحالية.

تعيين محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق مستشار في الديوان الملكي برتبة وزير، وتعيين أحمد بن عبد العزيز قطات مستشار في الديوان الملكي برتة وزير.

تعيين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيارات الملكية برتبة وزير.

تعيين الدكتور منير بن محمود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برتبة وزير، وتعيين عبد الله بن فهد بن صالح العويس نائب رئيس أمن الدولة برتبة وزير وتعيين المهندس عمار بن محمد بن حامد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالرتبة الممتازة.

تعيين سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعد لوزير الاقتصاد والتخطيط بالرتبة الممتازة.

الجدير بالذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز يقوم بإصدار أوامر ملكية بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية والتي تهدف لتنشيط العمل الوزاري وضخ أسماء جديدة داخل الوزارة السعودية والتي تعمل على تحسين العمل الإداري بشكل مستمر داخل السعودية والتي تشهد حالة من التقدم خلال الفترة الماضية بسبب التحول الإقتصادي من جانب السعودية.

وكانت السعودية قد قامت بعددا من الإصلاحات الإقتصادية والتي تهدف لتنشيط الجانب الإقتصادي وهو الأمر الذي يعود على تحسين الحالة المعيشية للسعوديين، ومع دخول موسم الرياض، دخلت الكثير من الأنشطة المختلفة وخاصة الأنشطة الترفيهية والتي عملت على تنشيط الإقتصاد السعودي بشكل كبير وتنويع مصادر الدخل القومي السعودي.