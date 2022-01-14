تمويل بالتقسيط الميسر 50,000 ريال بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري

تمويل بالتقسيط الميسر الشهري يبدأ من سنه حتى سنتين على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل التي حققت أقبال مرتفع من العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر التي توفره الشركة لكل المواطنين السعوديين فقط لا غير حيث يتمتع بالعديد من المزايا التمويلية الهامة المتاحة الآن الحصول عليها ولكن بشرط توفير جميع الضوابط والأحكام المطلوبة لذلك يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع توفير دخل ثابت شهري سواء كنت من عملاء مصرف الراجحي أو غير ذلك ولكن بسبب ان التمويل مخصص لخدمة المواطن السعودي فهم يمتاز بالكثير من المزايا عند الحصول عليه حيث أمتاز التمويل بالتقسيط بدون كفيل غارم وبلا تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل ثلاثة أشهر فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية.

الشروط التي تطلبها شركة إمكان للتمويل بالمملكة

للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية التابع إلى مصرف الراجحي السعودي لابد في البداية القيام بتوفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الميسر ومنها توفير الدخل الشهري الثابت والتقرير اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان كالتالي بكل التفاصيل الجديدة:

يشترط التمويل الميسر توفير تقرير سمة ويجب أن يكون جميع العملاء غير متعثرون فيه.

يفضل توفير حساب بنكي لدى مصرف الراجحي بالمملكة.

إذا كان المتقدم ليس من عملاء مصرف الراجحي يطلب منه دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك إذا كان العميل المتقدم من عملاء بنك الراجحي السعودي يطلب فقط منه دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

تطلب شركة إمكان للتمويل أن يكون العميل حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.

فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في حالة إذا كان المتقدم موظف في القطاع الخاص بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان الميسر