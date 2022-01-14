نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد والرابط الخاص بالتسجيل فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، منذ أن بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ارسال الرسائل عبر رقم الجوال الخاص بالمستفيدين من الدعم، إلا أنه قد ازداد البحث بشكل كبير، عبر شبكة الانترنت، من خلال موقع البحث الأشهر جوجل، وذلك الدعم تحرص عليه المملكة العربية السعودية، حيث تم تطويره من قبل لضمان وصول هذا الدعم للمستحقين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم تتوجه به الوزارة لمساعدة الفئة الأكثر احتياجاً من الأسر السعودية، التي تستحق هذا الدعم، لمساعدتهم على حياتهم وعلى احتياجاتهم اليومية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل بدايةً من شهر نوفمبر الماضي 2021م. حيث تم بعدها مباشرةً تطوير البيانات والأوراق الخاصة لمن يستحق الدعم. ثم تم صرف هذا الدعم خلال الشهر التالي منذ بداية التسجيل ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها. والتأكد من أن المتقدم يستحق الدعم فعلياً.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم الاستفادة من المعاش السعودي. المقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق. ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة العربية السعودية. ثلاثة أشهر متصلة. أو منفصلة خلال السنة السابقة من تاريخ صرف آخر معاش. باستثناء من شرط الجنسية كلاً من الآتي:

1- زوجة السعودي. وكذلك مطلقته وأرملته. اللتان لهما أولاد سعودين. وذلك بشرط تحقق الآتي:

إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول.

تقديم ما يثبت الحالة.

2- أولاد الأرملة والمطلقة السعودية الجنسية من زوج غير سعودي الجنسية. وذلك بشرط تحقق الآتي:

إقامتهم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي الجنسية بموجب مستند رسمي.

أن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

3- الأشخاص ذوي الإعاقة. والأيتام. والأرامل ذوات الأيتام. الذين لديهم بطاقات تنقل. وذلك بشرط تحقق الآتي:

أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

تقديم ما يثبت الإعاقة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للفئات المستفيدة التي قد سجلت في هذا النظام المطور الجديد 1443. يتم الاستفسار عن موعد استلام الدفعة الأولى من المعاش. من خلال الاتصال برقم الضمان الموحد 19911. أو من خلال ارسال رسالة نصية. أو من خلال الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة. وهو كالتالي: