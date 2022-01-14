الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية الوطنية 1443، حيث يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من الأفراد العملاء التابعين لبنك التنمية ممن قاموا بالحصول علي مبالغ تمويلية من أحد البرامج التمويلية التي يوفرها البنك، ويتم الاستعلام عن الأقساط الخاصة بالتمويل من أجل التعرف على المدة الخاصة بالقرض المتبقية، والتعرف علي العدد الخاص بالأقساط ومبلغ كل منها، وهو من الأمور الذي تساهم في تقديم يد المساعدة لأي عميل مقترض من أجل معرفة الوضع المالي المستقبلي الذي يخصه وذلك بعد أن يتم الانتهاء من المدة الخاصة بالتمويل، واليكم تفاصيل الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية الوطنية

خدمة الاستعلام عن أقساط التمويل للمستفيدين يمكن أن يتم التعرف عليها من خلال معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل، والتي من بينها معرفة قيمة الأقساط النهائية وما تم سداده من هذه الأقساط، ويتم ذلك من خلال إتمام الخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعية: كشف حساب العميل الإلكتروني.

يجب علي كل عميل أن يقوم بالضغط علي تبويب توجه إلى الخدمة.

النقر علي تبويب الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم الذي تم تسجيله في أبشر.

يجب إدراج كلمة المرور المحفوظة في أبشر ثم إدراج الرمز المرئي في المكان المحدد له.

ثم الضغط علي تبويب تسجيل الدخول.

سوف يتولى النظام إرسال رسالة نصية الي الرقم الخاص والمسجل في منصة أبشر.

يجب تسجيل كلمة المرور التي تعد مؤقتة من جانب النظام الإلكتروني ثم الضغط علي متابعة.

سوف يتم التحويل الي تفاصيل الحساب الخاص بكل عميل ومستخدم.

سوف تظهر جميع الطلبات المتعلقة بكل عميل سواء الماضية أو الحالية وتوضيح تفاصيل التمويل أو تفاصيل الكفالة.

يجب اختيار التمويل الذي يرغب صاحبه في الاستعلام عنه.

بعد تحديد التمويل سوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل، والتي من بينها تفاصيل الأقساط وقيمة المدفوعات والموقع النهائي للتمويل الذي تم الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية.

رقم اتصال بنك التنمية الاجتماعية

يمكن لجميع العملاء المستفيدون من خدمات بنك التنمية الاجتماعية التواصل مع البنك من خلال الرقم التالي: 920008002.