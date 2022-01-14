نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور هو مابدأ العديد من المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي المطور البحث عنه خلال هذه الأيام خاصة بعد أن بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن اسماء المستحقين للدفعة الأولى من برنامج الضمان الاجتماعي المطر الجديد، وذلك بعد أن قامت الوزارة في شهر نوفمبر من العام الميلادي 2021 ببدء فتح باب التسجيل لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل الاستمرار في الحصول على الضمان الاجتماعي وفقاً للنظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يأتي ضمن خطة المملكة العربية السعودية من أجل تطوير نظام الاجتماعي بهدف خلق فرص عمل وإدماج المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي في المجتمع وتأهيلهم للحصول على وظائف وتحويلهم إلى منتجين.

الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الساعات الماضية قد بدأت في إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المستفيدين، والذين بدأوا في التقديم خلال الفترة الماضية، حيث بدأ عدد ممن تقدموا للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد في تلقى رسائل نصية قصيرة عبر جوالاتهم المسجلين أرقامهم بها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والتي تفيد بأنهم مؤهلين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية فإنه سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في الشهر التالي من تاريخ صدور قرار الطلب الخاص بالمستفيد، بمعنى أنه في حال صدرت نتيجة طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في شهر يناير من العام الجاري 2022، فإنه سيتم صرف المعاش بداية من شهر فبراير من العام نفسه، وتسعى في الوقت الحالي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بتوحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين السابقين والجديد، إلا أن هذه الخطوة ستكون بشكل تدريجي، حيث سيتم فيما بعد تحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين بشكل شهري.

تقديم اعتراض على نتائج أهلية النظام الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد مكنت من تم رفض طلبهم في نتائج أهلية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور القيام بتقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية، وذلك خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدور نتائج الأهلية الخاصة بالحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستقوم الوزارة بإعادة دراسة الطلب من جديد من أجل البت في أهلية المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي والاستفادة من منظومة الضمان الاجتماعي المطور.