نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الجرائم الالكترونية في السعودية وكيفية تقديم بلاغ إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الجرائم الالكترونية في السعودية وكيف يتم الإبلاغ عنها إلكترونيًا، جنبًا إلى جنب مع التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العالم اليوم وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وهي منصات نتواصل من خلالها مع الآخرين عبر حسابات رسمية أو وهمية افتراضيًا، و من الممكن أن نتواصل مع الأشخاص دون الحاجة إلى التعرف عليهم عن أنفسنا أو معرفة من نتواصل معه، وهذه الميزة التي جعلت التطبيقات الاجتماعية من المضايقات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية منتشرة على نطاق واسع من قبل الكثير من الأشخاص، ويتم تنفيذ الجرائم الإلكترونية بعدة أشكال بما في ذلك الابتزاز واختراق الحسابات.

الجرائم المعلوماتية في السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرًا انتشارًا لجرائم إخبارية متنوعة وانتشرت على نطاق واسع واحتضنتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعرض للابتزاز أو التسلل أو القرصنة، خاصة في الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية، وغيرها من أنواع الجرائم المتنوعة، وقد تلقت الإدارة الكثير في الآونة الأخيرة من تقارير عن جرائم إعلامية مختلفة وقعت ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، لا سيما البرامج المتعلقة بعمليات الاحتيال الإلكترونية العديدة التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواطنين الذين تعرضوا للضياع وخسارة الأموال وغيرها من عمليات الاحتيال والاحتيال.

رقم الجرائم الالكترونية في السعودية

خصصت إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية العديد من وسائل الاتصال والتواصل المختلفة في المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل قيام جميع مواطني المملكة والأشخاص المقيمين في أراضي الحجاز و بالإبلاغ عن تعرضهم للجرائم الإلكترونية يمكن الإبلاغ عن الجريمة بالوسائل التالية:

رقم الأمن العام الخاص بالجرائم الالكترونية: ” 00966114419688″.

يمكن الاتصال على الرقم الموحد: ” 1909″.

يمكن أيضا الاتصال علي الرقم الدولي التالي: ” 966114908666+”.

كيفية الإبلاغ الالكتروني

تساهم المملكة العربية السعودية بشكل واضح وقوي في مكافحة جميع أنواع الجرائم الإلكترونية، حيث تم رصد العديد من الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة داخل وخارج المملكة، حيث يستخدم المجرم جميع أنواع التقنيات الحديثة والمختلفة ومنها شبكات التواصل الاجتماعي ومحاولة خداع ونصب فخ لمواطني السعودية واستدراج الضحية لإمكانية الحصول على أموال أو معلومات خطيرة أخرى.

عند تعرض المواطن لأي حادث يتعلق بجرائم الإنترنت، يجب أن يقدم تقريرًا مباشرًا إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى أيقونة الأمن العام.

انقر على تقرير الجريمة الإلكتروني.

حدد نوع التقرير واملأ جميع الحقول الفارغة بعناية شديدة.

بعد تقديم التقرير يستلم المواطن الرقم المرجعي للتقرير الذي تم تقديمه في الخطوات السابقة.

بلاغ عن الجرائم الالكترونية من تطبيق كلنا أمن

يجب تنزيل التطبيق لأجهزة iPhone و Android.

إنشاء الجهة المختصة بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية “الدوريات الأمنية”.

تظهر قائمة جديدة أي قائمة بالملاحظات يجب إكمال الملاحظات المرفقة بالتقرير.

يجب إرفاق صورة من تقرير المعلومات الجنائية.

ثم انقر فوق “إرسال” بعد الانتهاء من الخطوات السابقة.

رابط تنزيل تطبيق كلنا أمن للآيفون والاندرويد

أنشأت مديرية الأمن العام تطبيق كلنا أمن حتي تسهل على المواطنين في السعودية لتسهيل المراسلة سواء كانت هناك جرائم إلكترونية أو أي جرائم من أي نوع قدمها التطبيق دون زيارة المكتب في كل من مكاتب مديرية السلامة العامة المتواجدة في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وكما يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة بنظام أندرويد، ويمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة بنظام الايفون.

الجرائم الالكترونية واتس أب

يبحث الكثير من الأشخاص عن رقم واتس اب محدد لإدارة الجرائم الإلكترونية والإجابة على هذا السؤال كالتالي، ولكن لا يوجد رقم خاص متوفر على تطبيق الواتساب العالمي المرتبط بقسم الجرائم الإلكترونية، بخلاف قسم الجرائم الإلكترونية في وقدمت المملكة العربية السعودية رقم الاتصال والرقم الموحد لإدارة الجرائم الإلكترونية على الرقم “1909”.

أنواع الجرائم الالكترونية في السعودية

أنواع الجرائم الإلكترونية لا تعد ولا تحصى، فهناك العديد منها يستهدف الأشخاص، وبعضها ضد مؤسسات الدولة والبعض الآخر ضد السلامة العامة، فمثلاً الهجوم الإلكتروني على البنوك هو نوع من الجرائم الإلكترونية وتسلل معلومات مهمة في المملكة من خلاله كما يعتبر الكمبيوتر جريمة إلكترونية، مثل اختراق المواقع الإلكترونية، واختراق البريد الإلكتروني، وسرقة المعلومات الخاصة، والتحريض على الدولة، كل هذا نوع من الجرائم الإلكترونية التي يحاول القانون السعودي مكافحتها والقضاء عليهم، وفرض عقوبات شديدة على مرتكبيها.