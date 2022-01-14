نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 50 الف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل الأسر المنتجة التي تقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية لمساعدتهم وتقديم الدعم المالي لهم من المواطنين والمواطنات حيث يعمل على تشجيعهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص وتوسعة مشاريعهم، حيث يصل الدعم المسترد إلى 50 الف ريال سعودي عن طريق وسطاء التمويل المدعومين بمحافظ تمويلية لبدء في الإنتاج ويقدم لمختلف فئات الأسر المنتجة وبرامج ادخارية هادفة وفعالة مدعومة بكوادر بشرية ويساعد في توسيع مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية وفقا لشروط وضوابط يضعها البنك للموافقة على طلب التمويل للوصول للاستقرار المالي، ويعد بنك التنمية الاجتماعية أو التسليف سابقا من اهم بنوك تقديم التمويلات للمحتاجين برامج التمويل التنموية الميسرة، كما أن البنك يقدم العديد من القروض وإعطاء الأعفاء من قروض وكذلك أخلاء الطرف وكثير من الخدمات منها شروط بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء قرض ثاني (الزواج-الأسرة) وغير من القروض التي تسد بطريقة ميسرة وأقساط محددة تناسب الجميع، وكشف بنك التنمية الاجتماعية أن شهادة الأسر المنتجة هي عبارة عن شهادة يتم إصدارها مجانا من قبل البنك من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة، ويقدمها البنك كواحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تمنح للأسر المنتجة لهدف إتاحة الخدمات المقدمة من قبل البنك، وأضاف البنك أن الهدف من شهادة الأسر المنتجة هو توثيق وتنظيم عمل الأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، موضحًا أن مدة صلاحية الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد.

شروط تمويل الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية

إصدار شهادة أسرة المنتجة وتحديد نشاط المشروع من الأسرة المتقدمة. يجب أن يكون المتقدم المواطنين والمواطنات السعوديين أو من يعاملون معاملة السعوديين طبقاً لنظام العمل السعودي. عند تقديم طلب التسجيل أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.\ يجب ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري باسمة. يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 10 آلف ريال ولا يسمح بأكثر من ذلك. يجب تقديم أثبات سكن مقبول لدى البنك مثل عقد أيجار أو صك ملكية أو عنوان وطني.

شهادة من العائلات التي تقدمت بطلب التمويل

هي خدمة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمتقدمين من الأسر في المملكة. تمكن الشهادة المستفيد من تلقي الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك، والتي يتم من خلالها تنظيم وتوثيق عمل الأسر المنتجة في المملكة، صالحة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد انتهاء الفترة كما يقدم البنك الشهادة مجانية وبدون أي التزام.

شهادة الأسر المنتجة لطلب التمويل

هي عبارة عن خدمة يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتوفيرها للمتقدمين من الأسر بالمملكة وتمكن الشهادة المستفيد من الحصول على مختلف الخدمات المقدمة من البنك حيث يتم من خلالها تنظيم وتوثيق عمل الأسر المنتجة بالمملكة وتصل صلاحية الشهادة حتى ثلاث سنوات ويمكن تجديدها بعد انتهاء المدة، كما يقوم البنك بتقديم الشهادة بصورة مجانية وبدون أي تكليف حيث يمكن التقديم عليها من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة التابعة لبنك التنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر انه يقدم البنك خدمة السداد الآلي لبرامج تمويل البنك في جميع فروع البنك بالمملكة بالترتيب مع وكالة الوزارة المالية للإيرادات من خلال نظام سداد المرتبط بالبنوك المحلية عبر الوسائل الإلكترونية :

الصراف الآلي والإنترنت.

الهاتف المصرفي والرقم المفوتر الخاص لبنك التنمية الاجتماعية هو: ( 058 ).

يمكن الحصول على رقم السداد من خلال البوابة الإلكترونية أو من خلال الاتصال على خدمة العملاء على الرقم الموحد 920008002.