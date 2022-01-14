خطوات التسجيل في منصة العمل التطوعي

خطوات التسجيل في العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية, أعلنت المنصة الوطنية للعمل التطوعي عن توافر فرصة للتسجيل في العمل التطوعي في الكثير من المجالات بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال موقعها الإلكتروني, ووفرة منصة العمل التطوعي بالمملكة العديد من المميزات للأشخاص الذين يقومون بالتطوع للعمل معهم وهذا ما سوف توضحها خلال مقالنا هذا بجانب كيفية التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

خطوات التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية

إذا كنت من هواة التقدم في مجالات المساعدات الإنسانية, فقد أتاحت لك المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية فرصة للتسجيل علي موقعها الإلكتروني للتطوع للعمل معهم.

القيام بالدخول علي الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية للعمل التطوعي.

الضغط بعدها علي أيقونة سجل الآن.

قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منك علي الموقع الإلكتروني, وذلك مثل كتابة جنس المستخدم, وكتابة رقم الهواية الوطنية أو رقم الإقامة إذا كنت من الأشخاص المقيمين.

بعدها تقوم بالضغط علي سجل الآن.

لابد أن يكون لك حساب علي منصة أبشر, وذلك لأن المنصة الوطنية للعمل التطوعي سوف يرسل لك رسالة بها رمز تحقق علي رقمك المسجل علي منصة أبشر.

قم بإدخال رمز التحقق ليتم إدخالك إلي الصفحة التالية وهي الصفحة التي تحتوي علي بعض المعلومات الأخري التي سوف تقوم بكتابتها, وذلك مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال, إدخال رقم سري ثم تكراره مره آخري.

ثم الضغط علي استكمال البيانات.

الضغط علي الموافقة على الشروط والأحكام.

الآن يمكنك الدخول علي حسابك الشخصي وبيان فرص التطوع المتاحة والتقدم عليها.

مميزات التقدم علي العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية

توفر المنصة الوطنية للعمل التطوعي الكثير من المميزات للأشخاص الذين يتقدمون للتطوع للعمل.