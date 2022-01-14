نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العلاوة السنوية في السعودية للمعلمين والموظفين والعسكريين والاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد العلاوة السنوية في السعودية لكلا من المعلمين والموظفين وكذلك العسكريين. بحث العديد من الموظفين في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية عن أي تفاصيل او أخبار تخص العلاوة السنوية. سواء للموظفين أو العسكريين، أو المعلمين، حيث إنها عبارة عن قوانين ملكية جديدة، كما إنها تابعة لقواعد باللجنة المالية. حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على بعض التعديلات الخاصة بقوانين الخدمة المدنية. كما تؤثر هذه القوانين على قيمة علاوة كل موظف.

موعد العلاوة السنوية في السعودية

لقد تم تأجيل موعد صرف العلاوة السنوية، وسوف يكون موعد صرفها في بداية العام الميلادي الجديد. حيث كان ميعاد صرفها بداية العام الهجري، ولكن تم تأجيله. كما ما دفع ذلك المعلمين، وكذلك الموظفين إلي المطالبة عبر تويتر بإصدار هشتاج يطلبوا من خلاله إلغاء التعديلات الجديدة. حيث انهم يعتبرها ضارة لهم وخاصة في ظل الظروف الجديدة كذلك. كما يمكنك التعرف أيضاً على سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة والعلاوة السنوية والترقيات بعد الخصخصة في المملكة

العلاوة السنوية للمعلمين

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بالإعلان عن سلم الرواتب للمعلمين الجديد، والذي تم البدء على العمل به منذ شهر يوليو الماضي، والذي ساعد بدوره في خدمة المعلمين كما يلي:

تم ترقية المعلمين الذين يتواجدون في المستويات الأولى الثلاثة لوظيفة مساعد معلم.

كما تم ترقية الموظفين في المستويين الرابع، والخامس إلي معلم ممارس.

وكذلك أصبح أعلي راتب في المستوى الثالث وقد بلغ 32170 ريال، وأقل الرواتب كان في الممستوى الأول ويبلغ 5200 ريال.

موعد العلاوة السنوية للعسكريين.

تشجيعا من الحكومة السعودية للعسكريين قامت برفع رواتبهم، حتي يكون حافذا لهم للعمل بكفاءة عالية، وحتي يساعدهم هذا على التأقلم مع الظروف المعيشية الصعبة ، وقامت الحكومة بإعادة ترتيب سلم الرواتب للعسكريين برتبهم المختلفة ، وسوف يتم صرف العلاوة للعسكريين في ٢٧ يناير العام القادم.

موعد نزول العلاوة السنوية 1443 في السعودية

كما إنه من الجدير بالذكر أيضاً أن الحكومة داخل المملكة العربية السعودية حرصت على تحديد يوم محدد لكل راتب. جيث إنه في اليوم ال27 من كل شهر يتم دفع رواتب موظفي الدولة. كما أنه سوف يتم صرف المكافأة السنوية مع راتب شهر يناير من العام القادم. اي إن موعد صرف العلاوة السنوية سوف يكون 27 يناير لعام 2022.

طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس

كما يتمكن موظفي الدولة من الاستعلام عن العلاوة السنوية الخاصة بهم وكذلك طباعة التقرير الصادر عنها وذلك عن طريق نظام فارس للخدمة الذاتية. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة كما يلي: