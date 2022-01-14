تمويل نقدي فوري للعاطلين ميسر من بنك التنمية، إن بنك التنمية يقوم بتقديم تمويلات عديدة تخدم العاطلين عن العمل والعاملين في زيادة الدخل، فإن الهدف الرئيسي لبنك التنمية هو تشجيع لمواطنين في المملكة علي مزاولة العمل الحر، حيث أن البنك يقدم دعم المواطنين في الكثير من الصور مثل تمويل السيارات الميسر، كما أن البنك أعلن عن إتاحة تمويل نقدي فوري للعاطلين داخل المملكة ولديهم قدرة علي العمل، فإن ذلك القرض ميسر ومتاح لجميع المواطنين سواء رجال أو نساء، فإن موقعنا الإلكتروني سوف يقدم مميزات التمويل، كما أن هناك شروط تأهل كل مواطن للحصول علي التمويل.

شروط تمويل نقدي فوري للعاطلين

هناك عدة شروط يضعها البنك للتأكد من أهلية المتقدم للحصول علي القرض، وهي كالتالي:

يجب أن يكون عمر أو سن المتقدم للتمويل يتراوح بين 18 و65 عام.

أن يمتلك المتقدم للتمويل سجل ائتماني يكون جيد.

يكون دخل المواطن المستفيد في الشهر لا يزيد عن قيمة 20 ألف ريال سعودي.

لابد من أن يكون لديه أو يحصل علي شهادة أو وثيقة لممارسة العمل الحر، وهذه الوثيقة تعتبر رخصة تثبت أنه يمارس العمل الحر.

مزايا تمويل نقدي فوري للعاطلين

تصل قيمة التمويل النقدي إلي أقص قيمة وهي 120 ألف ريال سعودي. يمنح البنك المتقدم فترة سداد تصل إلي 40 شهر. يضع البنك رسوم إدارية علي التمويل قيمتها 4 ألاف ريال سعودي. يقوم البنك بتقدم إعفاء للمستفيدين في حالة الوفاة أو حدوث حالة عجز كلي لقدر الله، وذلك يعتمد علي لائحة شروط بوليصة التأمين.

خطوات الدخول لطلب التمويل الميسر