سلفة تقدم تمويل شخصي خلال دقائق للمواطن السعودي لسداد الديون 1443

منصة سلفة 1443 تقدم تمويل بدون تحويل راتب تمويل وتقدم العديد من الخدمات التمويلية التي تدعم المواطنين السعودين في حياتهم الأسرية وخاصة الشباب الذين يحتاجوا العديد من الخدمات التمويلية، و منصة سلفة تقوم بتوفير الكثيرة من الخدمات وتقديم القروض لأى مواطن سعودى يقيم باللمملكة، ومع ذلك يتم وضع الشروط والأحكام التي يرجى الإلتزام بها عند التسجيل لأول مرة في منصة سلفة والحصول على التمويل الشخصي، لمعظم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وتوفر سلفة الإلكترونية مبلغ يتراوح ما بين 2 ريال سعودى إلى 600 ألف ريال سعودي، ومن شروط المنصة يشترط المتقدم على التمويل أن يكون سعودي الجنسية.

التسجيل في منصة سلفة 1443

يمكن لأي مواطن سعودي الجنسية التسجيل عبر منصة سلفة الإلكترونية والحصول على دعم التمويل الشخصي وتسديد الديون الخاصة في وقت قصير جدا وذلك من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول إلى الموقع الرسمي سلفة الإلكترونية.

الضغط على كلمة سجل الآن.

بعد ذلك اختيار اسم الشركة.

تحديد المبلغ من القائمة التي سوف تظهر أمامك.

تحديد مدة السداد والمبلغ الذي سوف تقوم بسدادها كل شهر.

الضغط على كلمة التالي.

شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة

يوجد العديد من الشروط والأحكام للتسجيل والحصول على قرض وتمويل من منصة سلفة السعودية ومن تلك الشروط الأساسية وهي:

أن يكون المتقدم على التمويل سعودي الجنسية. سن المتقدم لا يزيد عن 28 سنة. كون المواطن مستمر في العمل لمدة أكثر من ستة أشهر. أن يكون الشخص المقترض لديه وظيفة. ألا يقل المرتب عن 3 ألف ريال سعودى.

تمويل سلفة 2022

يوجد بعض الشروط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي من المنصة وهى بالترتيب:-